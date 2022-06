Microsoft e Hideo Kojima, partnership storica: insieme per un nuovo videogioco in esclusiva su Xbox

Arrivato durante un breve segmento riservato da Xbox alle produzioni di stampo nipponico, che ha visto la casa di Redmond confermare l'arrivo del franchise Persona su Xbox Game Pass e un videogioco in esclusiva con Team Ninja, l'intervento di Hideo Kojima ha confermato le recenti indiscrezioni che volevano le due parti collaborare su un misterioso progetto.

C'è un gioco che avrei sempre voluto creare

Grazie alla tecnologia cloud all'avanguardia di Microsoft e al cambiamento di tendenze nel settore videoludico, ora è diventato possibile sfidare me stesso a realizzare questo concetto mai visto prima

. È un gioco completamente nuovo, qualcosa che nessuno ha mai provato o visto finora", esordisce il fondatore di Kojima Productions, che prosegue: "Ho aspettato a lungo il giorno in cui avrei potuto finalmente iniziare a crearlo.. Ci vorrà un po' di tempo, ma non vedo l'ora di collaborare con Xbox Game Studio e spero di potervi portare delle novità interessanti in futuro".

Microsoft, dal canto suo, ha definito questa partnership come un'opportunità unica, che

permetterà alla casa di Redmond di sfruttare il talento di "una delle menti più innovative e creative di questa industria

Overdose

". Difficile capire quanto tempo ci verrà prima di poter effettivamente scoprire di più sul progetto, mentre resta da stabilire se le ultime indiscrezioni sul presunto gioco in lavorazione al fianco di Death Stranding 2, nome in codice, sia effettivamente il titolo del videogame che Kojima sta creando in collaborazione con Xbox Game Studios.

Per l'azienda guidata da Phil Spencer, a ogni modo, si tratta di una mossa a dir poco fondamentale in ottica futura

, considerato lo storico disinteresse da parte degli sviluppatori giapponesi nei confronti del marchio Xbox e che lo showcase estivo ha mostrato un importante cambio di rotta in questo senso. Microsoft sa benissimo che per far breccia nel cuore degli appassionati in Giappone c'è bisogno di proporre dei contenuti specifici, e la partnership con Kojima, in aggiunta a strategie come la proposizione della saga di Persona su Game Pass e del nuovo gioco realizzato da Team Ninja, sono sicuramente un passo importante in questa direzione.