Da Final Fantasy XVI al remake di Resident Evil 4: tutti gli annunci dell'evento State of Play

L'evento organizzato da Sony non ha deluso, offrendo un assaggio di videogame molto attesi come Final Fantasy XVI e The Callisto Protocol e confermando, finalmente, le indiscrezioni sul remake di Resident Evil 4 , in uscita nel 2023.

È stato proprio il rifacimento del survival horror di Capcom ad aprire le danze: con un trailer, la software house giapponese ha mostrato la nuova visione creativa per l'avventura di Leon S. Kennedy, in arrivo anche su PC e Xbox Series X/S il 24 marzo 2023.

Il remake

potrà contare su alcune variazioni nel comparto narrativo

PlayStation VR2

(ma mantenendo intatta l'essenza dell'originale) e una serie di accorgimenti sia dal punto di vista del gameplay, con un nuovo sistema di controllo adattato agli standard moderni, che del comparto audiovisivo. Gli utenti che acquisteranno il nuovo visore per realtà virtualepotranno usufruire di una modalità esclusiva per vivere la storia in prima persona, anche se al momento non sono noti ulteriori dettagli in merito.

Da un Resident Evil all'altro: Capcom ha mostrato anche un primissimo sguardo alla modalità VR di

Resident Evil Village

che, sulla falsariga della modalità vista in Resident Evil 7 biohazard, consentirà ai possessori di PlayStation VR2 di sperimentare gli orrori dell'epopea di Ethan Winters da una prospettiva tutta nuova.

La presentazione di questa modalità ha dato il via a un breve segmento dedicato al visore di Sony in arrivo su PS5: oltre al gioco di Capcom, infatti, al lancio del visore ci sarà spazio per altri titoli come

The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 Retribution

No Man's Sky

Horizon: Call of the Mountain

e soprattutto, spin-off in realtà virtuale del brand creato da Guerrilla Games che arriverà grazie agli sforzi di Firesprite Games in esclusiva sull'headset VR di PlayStation 5.

A proposito di Horizon, l'ultimo capitolo lanciato nei mesi scorsi,

Forbidden West

un nuovo livello di difficoltà molto più elevato

, si aggiorna oggi con un nuovo update gratuito che introduce, la possibilità di ricominciare l'avventura di Aloy nell'Ovest Proibito con tutte le abilità e l'equipaggiamento già sbloccato nel primo playthrough e alcune opzioni aggiuntive per coloro che sono in cerca di una sfida maggiore.

Una delle sorprese maggiori arrivate durante l'evento riguarda certamente la conferma del prossimo gioco PlayStation Studios ad arrivare su PC: si tratta di

Marvel's Spider-Man

, la produzione di Insomniac Games dedicata a uno degli eroi più popolari dei fumetti Marvel, che arriverà nella versione Remastered su Steam ed Epic Games Store il 12 agosto.

Questa versione, sviluppata dallo studio

Nixxes

recentemente acquisita da Sony, includerà verosimilmente molte migliorie già viste nelle riedizioni PC delle esclusive PlayStation come God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone e Death Stranding.

Non sarà l'unico gioco dell'Uomo Ragno a vedere la luce su PC. Anche

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

prossimo autunno

sarà infatti lanciato su computer quest'anno, sebbene in questo caso sia necessario attendere un po' più a lungo per mettere le mani sull'espansione: l'appuntamento è fissato genericamente al

Dopo le bombe iniziali, c'è stato spazio per la data di lancio di un'esclusiva a lungo attesa:

Stray

19 luglio

PlayStation Plus

, il gioco d'azione in cui prenderemo il controllo di un gatto a spasso per una città di stampo cyberpunk, arriverà ile sarà gratuito per tutti gli abbonati al nuovo servizioin versione Extra o Premium. Un nuovo video ha svelato un ulteriore assaggio di quelle che saranno le abilità del protagonista e del suo piccolo alleato robotico.

Dal cyberpunk all'horror puro:

Krafton

The Callisto Protocol

, lo studio formato dall'ex-veterano di Visceral Games (Dead Space) e Sledgehammer Games (Call of Duty), ha mostrato finalmente il primissimo trailer di gameplay dedicato a, videogame definito "quadrupla-A" per l'incredibile budget messo a disposizione degli sviluppatori al fine di creare un'esperienza a dir poco terrificante e coinvolgente.

Il nuovo progetto sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il

2 dicembre

e promette di ricreare (e addirittura superare, per certi versi) le esperienze opprimenti di Dead Space in un'avventura terrificante ambientata sul satellite di Giove.

Sony ha poi scelto di focalizzarsi su alcune produzioni minori in attesa della bomba finale: da

Rollerdrome

Eternights

Tunic

27 settembre

, il nuovo gioco dagli autori della serie OlliOlli che arriverà il 16 agosto, fino a, un gioco di ruolo che ricorda tantissimo la serie Persona e che debutterà nei primi mesi del 2023, passando per, l'avventura con protagonista una volpe che, dopo il lancio su PC e Xbox Series X/S, arriverà anche su PS4 e PlayStation 5 il

C'è stato spazio anche per un nuovo video dell'intrigante

Season: A Letter to the Future

, che arriverà nel corso dell'autunno di quest'anno proponendo una storia avvincente e uno stile artistico degno di nota.

Sul finire della presentazione, Sony e Capcom hanno mostrato il primo trailer di gameplay ufficiale di

Street Fighter 6

2023

, prossimo capitolo della saga picchiaduro che debutterà su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel

Oltre a presentare tanti vecchie conoscenze, come

Ryu

Chun-Li

Jamie

Kimberly

World Tour

Battle Hub

telecronaca in tempo reale

, è stata confermata l'apparizione di nuovi personaggi come, che compariranno anche nell'inedita modalità, un'esperienza single-player che il team nipponico definisce "coinvolgente" e che ricorda un'avventura in terza persona. Il picchiaduro includerà inoltre un, da cui gestire tutte le modalità multiplayer online, e persino un nuovo sistema direalizzata con il supporto dello zoccolo duro della community.

I fan PlayStation si aspettavano la presenza di

Square-Enix

Final Fantasy XVI

Clive Rosfield

durante lo State of Play di giugno, e le aspettative non sono state deluse: il colosso giapponese è apparso sul finale con un nuovo trailer di, che ha mostrato nuove sequenze di gameplay con alcune delle evocazioni più amate nella storia della saga (incluse Eikons, Phoenix, Titan, Garuda, Ramuh, Shiva, Odin, Bahamut e Ifrit) e un nuovo sguardo al protagonista, che dovrà affrontare una moltitudine di nemici lungo il suo cammino.

Final Fantasy XVI arriverà su PlayStation 5 nell'estate 2023

Forspoken

: con il lancio fissato al prossimo anno, sembra scongiurata l'eventualità che Square-Enix possa rinviare nuovamente il suoper dar spazio a uno dei franchise più amati di sempre. Il team di sviluppo ha confermato che il nuovo gioco di ruolo è già giocabile dall'inizio alla fine, e che sfrutterà il tempo extra a disposizione per rifinire al meglio l'esperienza di gioco.