PlayStation si espande: metà dei suoi giochi arriverà su PC e mobile entro il 2025

Jim Ryan sembra avere le idee molto chiare per il futuro di PlayStation: durante la presentazione riservata ad analisti e membri della stampa, il presidente ha confermato come Sony stia cercando di aumentare la portata della sua divisione videoludica attraverso strategie mirate, come l'evoluzione del portfolio first-party, la realtà virtuale e il fenomeno dei Games as a Service.

Nel primo caso,

Sony punta a espandere i suoi orizzonti con una crescita significativa del mercato PC e mobile

30% di giochi lanciati solo su PS5

40% di produzioni cross-gen

20% riservato all'utenza PC

10% di giochi per mobile

, arrivando nell'anno fiscale 2025 a lanciare metà dei suoi giochi su PlayStation 5 e l'altra metà su PC (30%) e dispositivi Android o iOS (20%). La situazione sembra ben differente rispetto alla strategia attuale, che vede un, unper entrambe le console PlayStation (inclusa la "vecchia" PS4), une il restante

La crescita di PlayStation, supportata dall'espansione su nuovi lidi, passerà soprattutto dall'uscita di "giochi live-service", con

la casa nipponica che avrebbe in programma ben 12 progetti capaci di evolversi nel tempo

metà dei progetti in arrivo entro il 2025

, diventando vere e proprie "piattaforme" a sé stanti. Ciò che importa è che Sony continuerà a puntare sulle proprietà intellettuali esclusive, anche inedite:sarà rappresentato da nuovi brand.

Sempre in tema di live-service, l'azienda non considera ancora il franchise di

Destiny

due progetti live-service arriveranno entro la fine di quest'anno, con i restanti dieci che saranno distribuiti tra il 2023 e il 2025

tra i progetti in cantiere visto che l'acquisizione di Bungie non è stata ancora finalizzata ufficialmente, ma Jim Ryan conferma che: tre usciranno nell'anno fiscale 2023, quattro nell'anno successivo e gli ultimi due nell'anno fiscale 2025. Alcuni di questi giochi arriveranno anche su PC per massimizzare le possibilità di successo.

Tra i giochi destinati a un simile trattamento sembra esserci spazio per il comparto multiplayer di

The Last of Us: Parte 2

The Last of Us: Factions

, che dovrebbe prendere il nome died essere distribuito in versione standalone per consentire agli sviluppatori di Naughty Dog di supportarlo separatamente rispetto all'avventura principale.

Anche

Guerrilla Games

Killzone

Horizon

Twisted Metal

Deviaton Games

Firesprite

, autori di, sarebbero al lavoro su un progetto multiplayer, mentre si parla di un possibile rifacimento disotto forma di "gioco in continua evoluzione". Gli ultimi team acquisiti da Sony,, potrebbero essere impegnati su produzioni simili.

L'evoluzione di PlayStation passerà anche da una forte crescita della divisione specializzata nella realtà virtuale: con il lancio di

PS VR2

Sony punta a lanciare 20 giochi per supportare l'uscita del suo nuovo headset VR

Horizon: Call of the Mountain

sempre più vicino,, inclusa una produzione first-party come

L'uscita del nuovo visore, apparentemente in programma per la fine del 2022,

dovrebbe essere stata rinviata internamente da Sony al 2023

per supportare al meglio la produzione e presentarsi sul mercato con un numero significativo di unità, evitando così di minimizzare i problemi incontrati da PlayStation 5, ancora oggi introvabile nonostante il debutto sia avvenuto ormai nel novembre del 2020.