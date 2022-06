Sonic Frontiers: un piccolo assaggio del nuovo videogioco 3D del riccio blu

IGN

È bastato un breve filmato per accendere l'entusiasmo dei fan irriducibili di Sonic the Hedgehog, Il riccio più famoso dei videogame sta per tornare con una nuova avventura che sarà disponibile dal 2023, e per l'occasione il publisher Sega ha presentato un teaser trailer contenente alcuni estratti del prossimo episodio principale dedicato alla velocissima icona blu: il video mette in mostra brevemente alcune delle meccaniche di gameplay alla base di Sonic Frontiers, promettendo un assaggio più corposo nelle prossime ore.