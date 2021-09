Sonic the Hedgehog, copia originale del videogame venduta a 430mila dollari

IGN

Doppio record per Sonic the Hedgehog. Una copia originale dell’omonimo videogioco per Sega Mega Drive è stata venduta a 430.500 dollari, stabilendo così uno storico traguardo sia per un gioco della serie sia un per un gioco lanciato sulla console giapponese (conosciuta come Sega Genesis negli Stati Uniti) – che non era mai stato venduto a queste cifre. Non solo, la cartuccia in questione ha anche ricevuto un'elevata classificazione da parte dell'ente WATA.