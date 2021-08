Videogiochi: un raro Game & Watch venduto all'asta per oltre 9mila dollari

Nelle corso dell’estate, Nintendo è salita agli onori della cronaca per aver infranto parecchi record di vendita prima con The Legend of Zelda , poi con Super Mario 64 e infine con una rara copia di Super Mario Bros. , venduta a 2 milioni di dollari. Ma l’ascesa della casa giapponese sembra non fermarsi qui, dato che durante lo scorso weekend, un'edizione commemorativa della piccola console portatile Game & Watch è stata venduta per poco più di 9mila dollari su Yahoo Japan.

Come la maggior parte dei fan di Nintendo sa bene, il Game & Watch è precedente al ben più famoso Game Boy. A rendere questo dispositivo unico nel suo genere è l’essere stato commissionato dal creatore stesso Gunpei Yokoi, del quale appare una caricatura sul retro della console. Prima di questo fine settimana, la versione commemorativa del gioco non era mai arrivata sul mercato.

Il dispositivo è stato valutato in rete come "estremamente" raro. "Se dovessi indovinare, direi che ne sono state prodotte più di tre [una per ciascuno degli individui raffigurati sulla targa], ma si tratta solo una supposizione", ha dichiarato John Hardie, direttore del National Videogame Museum di Fresco in Texas.

Dato lo stato attuale del mercato dei videogiochi da collezione, quello che appare paradossale che in ogni caso un tale artefatto storico sia stato venduto per una cifra non sorprendente come le precedenti registrate da Nintendo. Causa di questo risultato potrebbe celarsi nel mercato stesso dei Game & Watch, dei quali è possibile trovare versioni comuni a circa 50 dollari, fino a varianti più rare, come quella di Ballon Fight, che possono raggiungere i 2mila dollari se in buone condizioni.

