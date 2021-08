Videogiochi: Super Mario Bros. venduto per 2 milioni di dollari, nuovo record per Nintendo

La domanda di oggetti da collezione è aumentata durante la pandemia, insieme a molte altre forme di investimento, poiché le persone bloccate a casa hanno cercato in ogni modo di spendere il proprio denaro dedicandosi a hobby o passioni come il collezionismo. Somme da capogiro sono state impiegate per opere d'arte digitali o per beni fisici, tra cui vecchie auto e carte sportive . Mai come ora, però, si era registrato un tale primato anche nei videogiochi .

È recente, infatti, la notizia per cui un paio di vendite da capogiro hanno consacrato Nintendo sull’altare dei record. Ma i successi del colosso videoludico non si sono arrestati, visto che pochi giorni fa una copia di Super Mario Bros. è stata venduta per 2 milioni di dollari.

All'inizio di luglio, una cartuccia di gioco The Legend of Zelda del 1987 era stata venduta per 870mila dollari, superata poco tempo dopo da una copia sigillata di Super Mario 64 del 1996 con la cifra record di 1,56 milioni di dollari. Ora, la copia vintage di Super Mario Bros. ha raggiunto la vetta di vendita più alta mai registrata per un videogioco, come annunciato da Rally, la società di oggetti da collezione che ne ha registrato l’acquisto.

La copia del gioco per NES, stampata nel 1985, non era mai stata aperta ed è stata acquistata da un utente anonimo. Una vera e propria rarità come confermato da Rob Petrozzo, uno dei fondatori del sito di oggetti da collezione. "Penso che stiamo iniziando a assistere alla naturale evoluzione del collezionismo", ha affermato Petrozzo. "Quali sono le cose che hanno avuto più valore durate la mia infanzia e che possiedono quella forte nostalgia?".

Le ultime due vendite erano state fatte tramite un'asta, mentre Rally usa un sistema diverso: l'azienda compra oggetti fisici da collezione, come fumetti e automobili e invita le persone a investire nei singoli oggetti come se fossero azioni. Quando qualcuno fa un'offerta per comprarne uno, il sito rilancia l'offerta agli investitori, i quali votano se vendere e incassare la propria parte di profitti o rifiutare.

La compagnia di Petrozzo aveva acquistato Super Mario Bros. per 140mila dollari nell'aprile del 2020, ed era già stata respinta un'offerta di 300mila dollari lo scorso anno. Ma l’offerta di 2 milioni di dollari non poteva passare inosservata, vincendo così l'approvazione di tre quarti degli investitori.

Petrozzo pensa che la vendita clamorosa potrebbe essere solo l'inizio di una lunga serie di cifre record per i collezionisti di videogiochi. "A mio parere, si è trattato al momento di un caso isolato", ha affermato. "Ma non appena la mania diventerà un fenomeno di massa, molte più persone vi presteranno attenzione e si daranno alla caccia".

