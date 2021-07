Nintendo da capogiro: ecco i giochi da collezione più costosi

Il fenomeno del collezionismo, come ben noto, abbraccia diversi settori e molti "maniaci" degli oggetti rari sono disposti a spendere cifre da capogiro per ottenerli. Stesso discorso vale anche per i videogiochi, dove nelle ultime settimane si è aggiudicata il podio della gallina dalla uova d’oro proprio Nintendo, visto che due copie sigillate di Super Mario 64 e The Legend of Zelda per NES sono state vendute rispettivamente per un milione e mezzo di dollari e 870mila dollari .

La cartuccia di The Legend of Zelda per la storica console del colosso giapponese è apparsa su un sito di aste online, con l’appellativo di Sacro Graal, visto che si tratta di una rara copia creata per il sistema NES R, prodotto solo per alcuni mesi intorno alla seconda metà del 1987. Proprio per la sua immensa rarità, il gioco è stato venduto alla cifra di 870mila dollari, facendo toccare a Nintendo il primo record come il gioco più costoso di sempre.

Ma la casa nipponica non ha dovuto attendere tanto per sfondare un record più alto, dato che non molto tempo più tardi, una copia sigillata di Super Mario 64 è stata venduta alla cifra stellare di 1.56 milioni di dollari. Si tratta in assoluto del prezzo più elevato mai speso prima d’ora per l’acquisto di un videogioco.

La cartuccia, che veniva venduta in una scatola di cartone, non è uno dei pezzi più rari sul mercato, ma la società di classificazione dei videogiochi Wata l’ha valutata 9,8 A++, che in termini tecnici avvicina il gioco alle condizioni perfette. Momento dunque davvero d’oro per Nintendo, che ancora una volta dimostra quanto la società e suoi giochi siano amati e desiderati a livello mondiale.

