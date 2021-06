Videogiochi: pepita di pollo a forma di personaggio di Among Us venduta per quasi 100mila dollari

IGN

Nel mondo dei videogiochi, qualsiasi oggetto può diventare un pezzo da collezione per cui diversi utenti sono disposti a sborsare cifre incommensurabili. Pare dunque che action figure e carte collezionabili abbiano trovato un bizzarro concorrente inaspettato: una pepita di pollo, venduta all'asta per poco meno di 100mila dollari perché somigliante nella forma a uno dei personaggi del celebre videogioco Among Us.