Usa: azienda internet pagherà 2mila dollari per giocare ai videogames per 21 ore

Videogiochi in solitaria o in compagnia? Sono molte le aziende al giorno d’oggi che cercano di rispondere a questa domanda e veicolare i propri prodotti o servizi in base alle preferenze degli utenti. Una in particolare, il provider di servizi internet FrontierBundles , con sede negli Stati Uniti, sta offrendo 2mila dollari a coppie di amici disposte a giocare insieme per 21 ore , stilando un report della propria esperienza.

L'azienda è interessata a comprendere se le persone giochino meglio ai videogiochi da sole o con qualcuno al proprio fianco. Gli addetti ai lavori hanno puntato molto sul fatto che il 2021 si sia rivelato un anno ricco di grandi uscite, come il recente Resident Evil Village, nonché la ricorrenza di alcuni anniversari significativi come i quatant'anni di Donkey Kong, i trentacinque di The Legend of Zelda e le trenta candeline di Sonic the Hedgehog e Street Fighter II.

Il provider ha pubblicato in rete il seguente annuncio di lavoro: "Stiamo cercando coppie di giocatori con una propria storia virtuale. Siamo in cerca di una coppia che abbia abbattuto innumerevoli orde di zombie, reclamato la Terra dieci volte contro alieni succhiasangue e che ami affrontare sia le sfide più recenti tanto quanto i giochi retrò”.

Per partecipare non è necessario che i due giocatori siano ubicati nella stessa località. Unico neo dell’offerta è l’essere aperta solo ai residenti negli Stati Uniti. La coppia di amici dovrà inviare insieme la domanda, mentre presentarla separatamente non moltiplicherà le possibilità di essere assunti.

Oltre ai 1000 dollari in palio per ciascun partecipante, ogni vincitore riceverà anche un bundle speciale, che comprende una Nintendo Switch Lite, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, un’iscrizione a Nintendo Switch Online, l’accesso ai giochi NES, nonché un set completo di snack per allietare le proprie sessioni di gioco.

Per fare domanda bisogna avere almeno 18 anni di età ed essere quindi residente negli Stati Uniti. Basterà compilare la domanda sulla pagina dedicata al concorso, spiegando anche attraverso un video qual è il videogioco preferito da giocare con gli amici e perché. La data di chiusura delle domande è fissata al 18 giugno e i vincitori saranno avvisati entro cinque giorni dalla scadenza (non oltre il 25 giugno).

