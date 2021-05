Modena: il prof. Andrea Cossarizza vince l'Oscar del web per il videogioco contro il Covid-19

Pochi mesi fa, sul finire del 2020, vi avevamo raccontato di come un gioco di massa incredibilmente popolare come EVE Online stesse contribuendo attivamente nella lotta contro il Covid-19 , attraverso un minigioco ideato in collaborazione con un team di scienziati che avrebbe permesso di svolgere analisi su linfociti e riconoscere le cellule coinvolte nella lotta al virus SARS CoV-2.

Il progetto del team capitanato dal professore modenese Andrea Cossarizza dell'Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) si è distinto al punto da far vincere alla software house islandese il premio Webby Award, gli Oscar del web, nella categoria People's Choice - Best Public Service, Activism and Social Impact, per l'impegno dimostrato in questi mesi nella lotta al Covid-19.

IGN

Sono stati infatti 327mila i giocatori che hanno offerto il proprio contributo al progetto, permettendo al personaggio virtuale con le fattezze del prof. Cossarizza di analizzare oltre 115 milioni di file. Si tratta di un quantitativo sorprendente raggiunto in pochi mesi grazie al supporto della community di EVE Online.

Ma come funziona esattamente Project Discovery? Molto semplice. Il personaggio virtuale del prof. Cossarizza, che vive all'interno del videogame nella galassia di Caille, offre a ogni utente l'opportunità di svolgere analisi sui linfociti introducendo un minigioco che, in realtà, serve a istruire un software nascosto a identificare i diversi gruppi di cellule presenti nel sangue. Tale strumento, conosciuto come citofluorimetro, sfrutta le prove ed errori dei giocatori per analizzare migliaia di linfociti e aiutare così gli scienziati a comprendere come il Covid-19 alteri le cellule di persone provenienti da ogni parte del mondo.

IGN

Il progetto si basa su una banca dati fornita dall'Internetional Society for the Advancement of Cytometry (ISAC), di cui Cossarizza è il presidente, ma anche dai database di gruppi del calibro di International Clinical Cytometry Society ed European Society for Clinical Cell Analysis. La collaborazione tra le tre parti e gli sviluppatori di EVE Online ha permesso così di analizzare una quantità smisurata di dati in una frazione di tempo (ciascun partecipante avrebbe impiegato più di trecento anni per poter dare il suo contributo a questi ritmi).

Cossarizza ha tenuto a ringraziare la community per l'impegno e il contributo nella ricerca, festeggiando il traguardo su Reddit.

