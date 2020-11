Covid-19: come un videogioco online sta aiutando i ricercatori a combattere il virus

IGN

In quasi un anno di pandemia, la morsa del C0vid-19 non accenna ad attenuarsi. Il ritorno a un lockdown quasi serrato e il brusco aumento dei contagi stanno portando medici e ricercatori a compiere un'immensa corsa contro il tempo alla ricerca di un vaccino. Per fortuna, come nei mesi scorsi, il mondo dei videogiochi è corso ancora una volta in aiuto degli scienziati, come sta facendo il gioco di massa fantascientifico Eve Online che, grazie a una serie di minigiochi e missioni, sta dando la possibilità a centinaia di utenti di studiare il virus per aiutare a comprenderlo meglio.