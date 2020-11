Videogiochi: su Roblox un'iniziativa per la ricerca sul diabete

Con l'arrivo del mese di novembre, è stata inaugurato il mese della ricerca e informazione su una delle patologie che maggiormente affliggono larga parte della popolazione mondiale: il diabete . Per sensibilizzarne e promuoverne l'informazione, l'organizzazione no-profit statunitense JDRF ha lanciato il suo JDRF One World , ossia un mondo virtuale costruito all'interno del sanbox online Roblox , dove tutti gli utenti (non solo coloro che sono affetti dal diabete di tipo 1 possono riunirsi, giocare insieme e imparare a conoscere meglio la patologia.

Il gioco è stato sviluppato in collaborazione con lo sviluppatore MelonDev e offre un'esperienza interattiva fatta di stand informativi, sei minigiochi, una serie di premi virtuali e la JDRF One Walk, ossia la classica "camminata della salute" completa di percorso pedonale. I giocatori potranno sfidarsi dunque senza esclusione colpi in stile Fall Guys, trovare l'uscita in un labirinto a tempo, partecipare a una caccia al tesoro e gareggiare in un quiz sul diabete.

Vincendo tutti i minigiochi si potrà accedere alla tenda V1P (che riprende la nomenclatura del diabete di tipo 1), un'area social in cui si potrà partecipare a una grande festa da ballo e conoscere ospiti famosi.

Il gioco, adatto a grandi e piccoli, rimarrà online su Roblox senza alcuna scadenza e godrà di una serie di contenuti aggiuntivi che arriveranno nelle prossime settimane.

