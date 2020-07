Videogiochi: Minecraft verrà utilizzato per insegnare ai bambini cos'è il diabete

Minecraft è certamente più complicato di ciò che sembra. Mentre alcuni giocatori si limitano a semplici creazioni, come piccoli oggetti e case rudimentali, altri spingono il gioco oltre i suoi limiti dando vita a veri e propri capolavori come la costruzione di un'intera città a grandezza naturale . Recentemente, sembra che l' Università di Bristol abbia sperimentato un altro uso del sandbox: educare i bambini al diabete .

Il progetto "Costruire la nostra comprensione del diabete con Minecraft", realizzato presso la University of the West of England di Bristol in collaborazione con diverse altri atenei inglesi, sta usando il videogioco per insegnare ai bambini cosa sia il diabete, attraverso un vero e proprio viaggio interattivo.

I giovani giocatori avranno l'opportunità di camminare attraverso un modello interattivo del corpo umano, apprendendo i vari processi che si verificano quando qualcuno è affetto da diabete.

L'esperienza di gioco può essere vissuta anche senza possedere una copia di Minecraft, semplicemente assistendo alla presentazione interattiva costruita ad arte dal team che ha supportato i ricercatori universitari.

Le due dottoresse Laura Hobbs e Sophie Bentley, responsabili del progetto, hanno affermato: "Sappiamo che Minecraft può aiutare i bambini a impegnarsi con argomenti scientifici e che partecipando alle nostre sessioni possono aumentare la loro conoscenza e comprensione di tale materia, rendendolo uno strumento efficace nel sostenere il loro apprendimento".

