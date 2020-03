Coronavirus: Minecraft offre contenuti educativi gratuiti agli studenti in quarantena

Sono ormai diverse settimane che le attività didattiche sono sospese e tante scuole hanno dovuto chiudere i battenti in diverse nazioni a causa del Covid-19 . La quarantena ha costretto dunque migliaia di docenti e studenti ad attivare percorsi di didattica a distanza, con la speranza che la pandemia vada esaurendosi in tutto il mondo. Proprio agli studenti si rivolge il nuovo aggiornamento di Minecraft , che ha messo a loro disposizione una serie di contenuti didattici gratuiti nella modalità Education .

È stato il responsabile di Xbox Phil Spencer ad annunciarlo qualche giorno fa, spiegando che l'arrivo della nuova categoria Education all'interno del Marketplace di Minecraft è stata progettata proprio per aiutare gli studenti ora rinchiusi in casa, la cui prosecuzione dell'anno scolastico è dunque a rischio o sospesa. I ragazzi potranno accedere a tutti i contenuti a sfondo educativo comodamente da casa, gratis.

"Viviamo in tempi senza precedenti", ha scritto Spencer. “La pandemia da COVID-19 ha colpito duramente la vita delle persone in tutto il mondo e ha cambiato il modo di gestire la nostra quotidianità. Qui a Microsoft, ci chiediamo costantemente cosa possiamo fare per supportare le persone in questo momento difficile ".

Grazie ai contenuti Educational, i giocatori di Minecraft possono "esplorare la Stazione Spaziale Internazionale attraverso una partnership con la NASA, imparare a programmare con un robot, visitare famosi punti di riferimento di Washington DC, trovare e costruire frattali 3D e diventare biologi marini."

"Comprendiamo l'importante ruolo che i videogiochi stanno ricoprendo in questo momento per connettere le persone, offrendo sollievo in questi tempi isolati e stressanti, e i nostri team stanno lavorando diligentemente per garantire che possiamo essere lì per i nostri giocatori", ha ribadito il responsabile di Xbox. "A tal fine, stiamo monitorando attivamente le prestazioni e le tendenze di uso dei nostri prodotti per garantire l'ottimizzazione di tutti i servizi ai nostri clienti in tutto il mondo, cercando di adattarci alla domanda sempre più crescente".

Infine Spencer ha assicurato che la modalità Education resterà dunque a disposizione degli utenti all'interno di Minecraft fino al 30 giugno prossimo.

