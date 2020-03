Animal Crossing, come organizzare la giornata tipo nel nuovo gioco di Nintendo

Non serve passare ore e ore e ore ogni giorno sulla propria isola di Animal Crossing: New Horizons . Ma sapendo bene cosa fare e quando farlo, si può ottimizzare ogni visita, riempiendosi le tasche e donando quanto serve alla comunità. In questa guida vi vogliamo indicare quello che dovreste fare ogni giorno, fin dall'inizio e per le primissime, fatidiche, settimane di gioco. Sono consigli e suggerimenti che possono aiutarvi a non perdervi quanto l'isola ha da offrire quotidianamente.

Cosa fare ogni giorno: Soldi e minerali dai massi

Ogni giorno sulla vostra isola c'è un masso per terra che nasconde denaro, anzi stelline. Per scoprire quale sia dovrete andare a caso, colpendo con la pala o con l'ascia ogni masso finché non inizia a sputare monetine. Attenzione! Continuate a colpire senza fermarvi, mantenendovi vicini al sasso, solo così potrete ottenere anche alcuni ricchi sacchi, che in totale vi porteranno nelle tasche oltre diecimila stelline! Per aiutarvi potete scavare due buche dietro i piedi del vostro abitante, così da non potervi fisicamente allontanare più di tanto.

Quando anche i massi non regalano stelline, si può stare certi che colpendoli si ottengano perlomeno dei sassi di varia natura: pietre semplici, argilla o minerali (i più preziosi). Tutti elementi che servono per le costruzioni al tavolo da lavoro. A volte può addirittura succedere di vedersi recapitati dei minerali d'oro!

Accumulate legna

Uno degli elementi principali delle costruzioni è il legno e si ottiene colpendo con l'ascia qualsiasi albero presente sull'isola. In questo modo si possono ottenere tre tipologie di legna: legna normale, legna morbida e legna dura. Tutte e tre vengono sfruttate ampiamente nei progetti per costruire mobili e suppellettili di varia natura.

Anche il bambù viene utilizzato al banco di lavoro ma, a differenza della legna, non può essere trovato in natura sull'isola. Occorre raccoglierne dei germogli nelle isole che si visitano con i coupon a partire dall'aeroporto. Una volta ottenuti i germogli è sufficiente piantarli, crescono ovunque (ma non sulla spiaggia). Quando si colpiscono i fusti di bambù ormai cresciuti, si può ottenere del bambù normale o una varietà di bambù legata alla stagione. In primavera esiste la variante "bambù giovane primavera".

Scavate nel passato

Ogni giorni nel terreno dell'isola si possono trovare ben quattro fossili. Dove? È sufficiente tenere gli occhi aperti: quando scoverete delle crepe a forma di "X", allora saprete dove scavare. Attenzione: vicino al bambù si possono trovare ogni giorno molteplici "X", in questo caso però si tratta di germogli di bambù.

I fossili possono essere venduti o consegnati a Blatero, che li esaminerà e vi dirà se potrebbero essere esposti nel gigantesco museo dell'isola. Il consiglio è di donarli sempre e comunque alla scienza, aiuterà la vostra isola a diventare sempre più "ricca" e affascinante, così da attirare nuovi abitanti e ospiti. C'è anche da dire che dopo qualche giorno i doppioni inizieranno a essere frequenti e a quel punto potrete comunque rivenderli alla bottega di Mirco e Marco.

I soldi crescono per terra

Una volta al giorno c'è un punto del terreno dell'isola che emana un raggio di luce. Scavando proprio in quel punto potrete estrarre un bel sacco che contiene 1000 stelline. Non sono tantissime, ma sono gratuite, il che non dà mai fastidio.

Messaggi in bottiglia

Controllate ogni giorno le spiagge della vostra isola, più volte al giorno. Può capitare (e capita sempre in effetti) di trovare dei messaggi rinchiusi in delle bottiglie. Nelle nostre prove abbiamo praticamente sempre ricevuto la visita di una bottiglia la mattina e di un'altra nel pomeriggio o tardo pomeriggio.

All'interno delle bottiglie ci sono dei progetti per il fai da te, uno dei tanti modi per espandere le proprie conoscenze e poter abbellire ulteriormente la casa o i dintorni di casa.

Punto Nook: un grande amico

Accedete ogni giorno al Punto Nook che è presente nel Centro Servizi di Tom Nook (o nel municipio), così facendo avrete sempre delle miglia bonus. Il bonus cresce o si conferma solo se si accede ogni giorno, senza pause (se non imposte dall'espansione del Centro Servizi), al Punto Nook. Dopo 7 giorni di accesso quotidiano la cifra elargita si fissa sulle 300 miglia bonus.

Le miglia-fedeltà assegnate dal Punto Nook: non sottovalutatele, sono gratis.

Ricordatevi di controllare ogni giorno anche quanto offerto dal catalogo Nook. Troverete degli articoli speciali disponibili solo in quelle 24 ore. Per fortuna il Punto Nook rimane sempre a disposizione per tutto il giorno (ma quanto acquistato dal catalogo viene spedito a casa alla mattina della giornata successiva).

Rape e offerte alla Bottega di Nook

Dopo aver acquistato delle rape da Brunella (vedi sotto), ogni giorno chiedete la quotazione delle rape stesse a Mirco e Marco. Una pratica che può farvi guadagnare un bel po' di stelline, senza effettivamente dover muovere un muscolo... o quasi. Ogni giorno controllate: articoli in vendita, prezzo delle rape e articolo del giorno.

Alla Bottega di Nook controllate ogni giorno non solo il prezzo d'acquisto delle rape e gli articoli in vendita in quelle ore, ma anche qual è l'articolo del giorno. Si tratta di un articolo che viene acquistato al triplo del prezzo nominale, solo per quella giornata. La Bottega di Nook apre alle 08:00 e chiude alle 22:00.

