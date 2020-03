Coronavirus, i migliori giochi gratuiti per allietare la quarantena

Trascorrere i giorni di quarantena può essere difficile , in assenza di qualcosa con cui distrarsi e ingannare il tempo. Ad alleviare il periodo di isolamento ci pensano i videogiochi, che possono essere un valido mezzo con cui evadere un po' dalla situazione che sta espandendosi a macchia d'olio nel mondo. In situazioni in cui è praticamente impossibile uscire e acquistare un nuovo videogame in un negozio, intervengono tanti free-to-play che è possibile scaricare gratuitamente su PC, console o mobile per divertirsi da soli o in multiplayer senza uscire da casa. Ecco i migliori selezionati dalla redazione.

Apex Legends

Il battle royale di Electronic Arts e Respawn nasce da una costola di Titanfall e propone una guerra tra sessanta "leggende" pronte a sfidarsi tra abilità, elementi strategici e alcune differenze sostanziali in termini di gioco di squadra e gestione dell'inventario.

Apex Legends è disponibile in versione free-to-play su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e si aggiorna periodicamente con nuove stagioni a tema, eroi ed eventi speciali con cui ottenere oggetti per la personalizzazione estetica del proprio personaggio preferito.

Brawlhalla

Un picchiaduro che include un cast d'eccezione, con quasi 50 personaggi diversi (e guest star del calibro di Rayman!) e un gameplay molto interessante, tra mosse speciali e armi diverse per ciascuno. La profondità del gameplay e la varietà del cast sono uno dei punti di forza del gioco.

Brawlhalla è disponibile in versione free-to-play su PC, Mac, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Anche in questo caso, gli aggiornamenti sono frequenti e i nuovi eroi arrivano a cadenza mensile o bimestrale, quindi l'esperienza di gioco continua a mutare periodicamente.

Call of Duty: Warzone

Il nuovo re dei battle royale nasce da una costola di Call of Duty: Modern Warfare e, contrariamente alla modalità vista in Black Ops 4, è stata distribuita in veste del tutto gratuita da Activision. Il risultato? Un boom di utenti che ha permesso a Warzone di spodestare gli altri rivali, diventando il videogioco del momento.

È presto per dire con che frequenza sarà aggiornato il gioco, ma potete scaricare la versione gratuita (a patto di avere ben 100 GB di spazio liberi su disco!) su PC, PlayStation 4 e Xbox One per sperimentare le sue idee innovative, come il Gulag che consente ai giocatori finiti al tappeto di lottare tra loro per una seconda possibilità di rientrare in partita.

Dauntless

Se il concept di Monster Hunter vi ha sempre attirato ma non siete convinti di spendere dei soldi per un'esperienza simile, allora Dauntless fa certamente al caso vostro: il gioco di ruolo di Phoenix Labs ci catapulta all'interno di un mondo in rovina in cui creature mostruose, chiamate Benemoth, danno la caccia all'uomo. Fino a quattro giocatori dovranno collaborare per sterminare queste creature e ottenere bottino sempre più potente.

Dauntless è disponibile in formato free-to-play su PC, PS4, Xbox One e Switch, anche in questo caso con una formula che prevede eventi periodici e tanti aggiornamenti a mantenere vivo il suo ecosistema nel tempo.

Destiny 2

Da quando si è separata da Activision, Bungie ha deciso di rendere una parte del suo sparatutto in prima persona accessibile gratuitamente concedendo a chiunque l'opportunità di sperimentare uno dei stili di combattimento più appaganti e coinvolgenti che esistano sulla scena. La versione gratuita include un mix di attività cooperative e competitive che potrete affrontare con gli amici o in solitaria, attraverso uno degli universi sci-fi più affascinanti mai creati.

Destiny 2 è disponibile in formato free-to-play su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia tramite la versione Una Nuova Luce, che dà accesso a parte dei contenuti PvP e PvE consentendo poi di acquistare le singole stagioni in cambio di denaro reale. Il gioco si aggiorna frequentemente con eventi speciali e nuovi pacchetti stagionali a cadenza trimestrale.

eFootball PES 2020 Lite

Se amate il calcio ma non siete interessati a modalità super complesse come la Master League, la versione gratuita del simulatore calcistico di Konami è la soluzione migliore per vivere le emozioni di questo sport sul divano di casa: si può creare una squadra e scalare le classifiche online, oppure sfidare gli amici in partite amichevoli.

La versione free-to-play di eFootball PES 2020 è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Incluse nell'edizione Lite ci sono tredici squadre (tra le quali Juventus, Barcellona, Manchester United e Bayern Monaco) e tre stadi.

Football Manager 2020

Se il calcio giocato non rientra tra le vostre priorità, ma volete vivere l'ebbrezza di guidare la vostra squadra alla conquista del campionato o della coppa, allora dovreste assolutamente approfittare del periodo di prova gratuita che SEGA e Sports Interactive hanno concesso ai fan di Football Manager 2020. Per una settimana, potrete scaricare su PC la versione completa del manageriale e provare tutte le modalità incluse nel pacchetto.

La versione gratuita di Football Manager 2020 può essere scaricata da Steam e sarà giocabile senza costi aggiuntivi fino alle ore 16:00 del 25 marzo. Dopo quella data, avrete la possibilità di mantenere i progressi accumulati acquistando la versione completa.

Fortnite

Uno dei giochi più popolari di sempre, capace di tenere incollate migliaia di persone davanti a uno schermo nero: Fortnite è il battle royale per eccellenza, uno dei prodotti più amati e allo stesso tempo odiati, un campione che gioca in un'altra categoria e si rende protagonista di eventi speciali semplicemente inarrivabili per chiunque, si tratti di collaborazioni esclusive, concerti in-game di artisti famosi o eventi legati a film e serie TV in uscita.

Fortnite può essere scaricato su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile e si aggiorna continuamente con nuovi contenuti, sfide su base settimanale, festival e altri appuntamenti per i fan più accaniti.

Joe Dever's Lone Wolf

C'è un pizzico di Italia in questa selezione di giochi gratuiti: la versione mobile del titolo di Forge Reply è infatti disponibile in veste gratuita per tutti coloro volessero ingannare il tempo con una storia coinvolgente basata sulle avventure dello scrittore inglese Joe Dever.

Il gioco, disponibile gratis su dispositivi Apple, include un sistema di combattimento a turni e una storia suddivisa in cinque capitoli molto avvincenti.

Smite

Un MOBA che da sei anni ci mette nei panni delle divinità più disparate, offrendo un gameplay estremamente ricco e complesso. Con sei modalità diverse e centinaia di oggetti che potrete ottenere nel suo mondo di gioco, il gioco di Hi-Rez Studios continua a intrattenere i fan da ogni parte del mondo.

Smite è disponibile in versione free-to-play su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il gioco viene aggiornato spesso con nuovi contenuti e divinità che rendono lo stile di combattimento sempre nuovo.

Warframe

Uno sparatutto in terza persona caratterizzato da una profondità fuori dal comune, con una mole di personaggi, attività e contenuti che farebbe invidia ai giochi a pagamento più prestigiosi. Quella realizzato da Digital Extremes è un'esperienza particolarmente complessa, che specialmente all'inizio potrebbe risultare soverchiante, ma con un po' di pazienza potreste ritrovarvi davanti a uno degli shooter sci-fi più soddisfacenti sulla piazza.

Warframe è disponibile in versione free-to-play su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il gioco si aggiorna spesso con eventi a tema, contenuti periodici e nuovi personaggi caratterizzati da stili di combattimento e armi completamente diverse. Il rischio di annoiarsi è praticamente assente!

World of Tanks

Se i carri armati sono la vostra passione, non potete fare a meno di concedere un'opportunità all'incredibile progetto di Wargaming, forte di più di 500 veicoli che possono essere utilizzati sul campo di battaglia per prevalere sull'avversario. Ci sono tante soluzioni appartenenti a una decina di nazioni diverse, che consentono al giocatore di dar vita a stategie molto profonde per avere la meglio sull'armata avversaria.

World of Tanks è disponibile gratuitamente su PC e console, e include una lenta progressione caratterizzata da eventi speciali e nuovi mezzi da utilizzare in battaglia. Non è immediato e nemmeno semplice da padroneggiare, ma una volta comprese le meccaniche di gioco non potrete più farne a meno.

