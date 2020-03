Coronavirus: 31enne di Como beccato dai carabinieri a caccia di Pokémon

Sono ormai diversi gli episodi di "diserzione" che hanno coinvolto cittadini italiani e forze dell'ordine negli ultimi giorni. Per alcuni infatti, la tentazione di uscire a fare la classica passeggiata è ancora troppo forte, nonostante la quarantena imposta dal Governo per il contenimento dell'epidemia causata dal COVID-19. Personaggio dell'ultima infrazione un 31enne di Como, fermato dai carabinieri mentre stava giocando a Pokémon GO con il suo tablet in strada.