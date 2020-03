Coronavirus, palestre chiuse e il gioco Ring Fit va a ruba

Non si può uscire di casa. Questo è il ritornello che viene ripetuto ormai da diverse settimane in ogni parte del globo, dove purtroppo l'epidemia causata dal Covid-19 non accenna ad arrestarsi. Le misure che impongono inoltre la distanza di sicurezza di un metro tra persone ha portato alla chiusura di diversi esercizi commerciali, tra cui anche le palestre. Forte è la tentazione di uscire per l'abituale corsa o passeggiata quotidiana, ma molti utenti hanno preferito darsi al fitness domestico, acquistando dispositivi come la periferica Ring Fit di Nintendo che risulta sold out ovunque.