Coronavirus: in Italia aumento del traffico internet dovuto ai troppi giocatori online

Da più di due settimane, l'avanzare del Covid-19 ha mutato incredibilmente gli equilibri dell'Italia. A fronte dei diversi provvedimenti emanati dal Primo Ministro Giuseppe Conte, la nazione si è stretta in una severissima quarantena, dove i primi a restare a casa sono stati proprio i tanti studenti dopo la chiusura forzata delle scuole. Sarebbero dunque loro la causa del notevole rallentamento alla rete internet del paese che si sta registrando negli ultimi giorni, complice l'intensificarsi del tempo trascorso in rete su giochi multiplayer come Fortnite e Call of Duty.