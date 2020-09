Fall Guys: un milione di dollari in beneficenza e un'insolita versione mobile

Fall Guys ce l'ha fatta. Il videogioco di Mediatonic ha toccato quota 1 milione di dollari donati in beneficenza durante il contest delle scorse settimane all'ente benefico britannico Special Effects. Per festeggiare il raggiungimento dell'obiettivo della maratona, la social media manager dell'organizzazione Becky Frost ha pubblicato sulla sua pagina Twitter una versione mobile del gioco tutta particolare, celata all'interno di una confezione di uova .

Fortunati vincitori delle skin esclusive messe in palio durante il contest di Mediatonic lo streamer Ninja e lo youtuber MrBeast, in collaborazione con le aziende dirette avversarie G2 Esports e Aim Lab, con le quali si erano dati aperta battaglia a suon di offerte astronomiche.

Un evento davvero da festeggiare appieno insieme all'enorme successo raggiunto dal gioco proprio grazie alla straordinaria campagna di marketing che lo ha accompagnato sin dal suo lancio lo scorso agosto.

Come svela il video messo in rete proprio dalla Frost, accompagnato da un messaggio in cui prende in giro il community manager di Fall Guys, gli utenti hanno chiesto a gran voce l'arrivo del videogioco anche in versione mobile, che gira su uno smartphone all'interno di una confezione da sei uova controllato da un pad per Super Nintendo.

Le immagini dunque lasciano presagire che il gioco prima o poi potrebbe essere lanciato su mobile, sebbene le versioni Switch e Xbox One non costituiscano una priorità nei piani del team, come dichiarato a più riprese dagli stessi sviluppatori.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!