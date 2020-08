Fall Guys: come diventare un campione nel "Mai Dire Banzai" dei videogiochi

Fall Guys è subdolamente semplice – sia nelle meccaniche, sia negli obiettivi che voi e gli altri 59 buffi, piccoli fagiolini gommosi dovete raggiungere. Nonostante questo, basta poco per rendersi conto che gli altri giocatori sono disposti a tutto pur di raggiungere l’ambita corona . Con 24 diversi livelli e trappole dietro ogni angolo, vi servirà più di un colpo di fortuna per trionfare, e noi siamo qui per questo. Abbiamo stilato questa lista di consigli, trucchi e indicazioni (ancora) poco note che vi aiuteranno ad avere più chance nelle sfide di Fall Guys, ma attenzione: anche il migliore dei consigli non può nulla contro una banana gigante che finisce, senza preavviso, sulla faccia del vostro avatar.

CONSIGLI GENERALI - Benché ogni round del gioco di Mediatonic sia un mondo a sé e richieda tattiche diverse, ci sono alcuni consigli universalmente validi che dovreste sempre tenere a mente durante le vostre folli partite in compagnia di Fall Guys:

- Il caos vince sempre. Come nei colpi di coda più inaspettati in Mario Party, o nelle partite con oggetti abilitati in Smash Bros., occorre prevedere l’imprevedibile. Fall Guys è un party game, uno di quelli in cui non importa quanto tu sia bravo, se un altro giocatore sbatte contro di te dopo essere stato sbalzato via da un ostacolo, anche il migliore dei piani può andare a farsi benedire. A volte vedrete arrivare il caos da lontano, altre volte un avversario maldestro vi trascinerà con lui nel baratro senza preavviso. Il più delle volte, la migliore cosa da fare è prepararsi al peggio ed essere pronti ad adattarsi in fretta.

- Più o meno in ogni round, gli ammassi di giocatori costituiscono un problema. In certe situazioni, prendere la strada meno battuta può aiutarvi a primeggiare, pur allungando un po’ il percorso. Questo perché, altrimenti, basta un solo ostacolo malmesso o un giocatore troppo espansivo per causare un tamponamento a catena, e questo può rallentare di molto la vostra avanzata.

- Prima di mettervi a cantare vittoria sulla linea del traguardo o a provocare altri giocatori, vale la pena ricordare che il posizionamento nella singola gara può influenzare quanti punti riceverete al termine dell’episodio. Noterete messaggi come “Top 20%” se la vostra performance sarà abbastanza buona. Se siete interessati solo ad arrivare vivi alla fine del round, allora non fatevi problemi ad aspettare un attimo per evitare minacce improvvise – è sempre meglio che cadere mentre si cerca di agguantare il primo posto.

- Non sottovalutate mai la capacità degli altri giocatori di mettervi i bastoni tra le ruote. Non tutti dedicano le proprie partite a rovinare quelle altrui, ma aspettatevi sempre che qualcuno cerchi, nel peggior momento possibile, di mettervi le mani addosso – cercatevi di non dargliene la possibilità. Le prese non durano per sempre, ma gli altri giocatori possono prevedere i vostri movimenti e spingervi in trappola, ma ricordate che potete opporvi al loro movimento, o cercare di portarli verso una direzione meno pericolosa.

- Non arrendetevi! Può sembrare ovvio, ma ci sono molti momenti in cui la qualificazione sembra sfumata, ma non mollate: non si sa mai quando il gruppo davanti a voi può incappare in un ostacolo all’ultimo momento, permettendovi di superarli e passare il round.

DIZZY HEIGHTS - Si tratta generalmente di uno dei primi round da affrontare, quindi dovrete scontrarvi con folle di altri giocatori sulle piattaforme rotanti, evitando i palloni che sfrecciano.

- Fate attenzione ai cordoli gialli nella sezione iniziale, perché vi rispediranno sulle piattaforme rotanti. Se necessario, passate da una piattaforma all’altra saltando, così da evitare collisioni accidentali con i cordoli.

- Quando raggiungete la lunga sezione con i palloni rotanti, cercate di adocchiare in anticipo quali corsie sono libere e quali hanno già pericoli incombenti. A volte è meglio rimanere al riparo tra le corsie fino al passaggio della palla, anziché saltare da una corsia occupata all’altra e finire così in trappola.

- Cadere dal secondo gruppo di piattaforme rotanti non significa necessariamente game over – specialmente perché sono in molti a qualificarsi al primo round – ma è sempre meglio evitare questa trappola. Se siete in mezzo alla folla, potete rallentare per un attimo o scegliere un percorso meno battuto, per evitare di scontrarvi con altri giocatori e cadere.

- Quando vi avvicinate all’ultima salita della gara, state attenti al tempismo con cui saltate sulle sezioni rotanti, perché potrebbe capitarvi di scivolare sul bordo del gradino, costringendovi a rallentare e ricalcolare il percorso.

HIT PARADE - È un altro dei round che si trovano facilmente a inizio partita, ed è sviluppato per fare una scrematura tra i partecipanti attraverso una serie di ostacoli e di salti rischiosi – dove però un errore non porta automaticamente alla sconfitta.

- All’inizio della corsa, non esitate! Se vi capita di trovarvi nella prima fila alla partenza, sarete avvantaggiati nella corsa sui tronchi, ma cercate di correre dritti verso il primo ostacolo anche se partite dalle retrovie. Non sempre è possibile puntare alla via meno popolata qui, ma ricordatevi che anche cadendo non perderete troppo tempo, in questa sezione.

- La parte con le porte scorrevoli è probabilmente l’unica dove la folla sarà d’aiuto. È di gran lunga più semplice seguire il flusso che opporsi a esso. Per questo motivo, cercate di puntare alla fila interna di ostacoli, ed evitate di andare in direzione contraria rispetto al resto dei giocatori.

- Non tutti notano che, ai due lati della grande porta al termine della sezione di cui sopra, ci sono due spazi che rimangono aperti quando questa è chiusa al centro. Se siete vicini agli estremi, non perdete tempo correndo verso il centro, dove di certo saranno ammassati molti altri giocatori.

- Sulla salita melmosa alla fine, evitate a ogni costo gli ostacoli – anche se significa allungare il percorso o rallentare per un attimo, perché i pali vi spediranno indietro in direzione opposta. Se però riuscite a farvi colpire da dietro da un altro giocatore, mentre vi spostate di lato, potreste essere spinti in direzione del traguardo.

SEE SAW - L'ennesimo minigioco che potreste trovare a inizio partita, in cui grosse masse di giocatori si sfidano in una corsa su piattaforme dondolanti molto sovradimensionate.

- Ci sono molti fattori che possono rendere questo minigioco incredibilmente facile o incredibilmente difficile, dato che la stabilità delle piattaforme è sempre determinata dal flusso di giocatori. All’inizio potete tentare di mirare al centro, dove sono i perni su cui ruotano i piani, ma presto o tardi dovrete scegliere un lato (e cercare di scegliere quello meno frequentato).

- In molti casi vi troverete davanti a piattaforme incredibilmente inclinate su un fianco, ed è importante capire quando tentare le scalate e quando lasciare perdere. Anziché essere rimandati indietro a un checkpoint, è meglio perdere un attimo per far cadere altri giocatori o per far equilibrare di nuovo la piattaforma, prima di tentare un salto nel vuoto.

- A volte, se non avete molti giocatori alle calcagna, potete permettervi di aspettare che una piattaforma ritorni in piano, prima di saltarci sopra, ma altre volte sarete costretti ad agire immediatamente, per evitare di trovarvi bloccati da un’orda di avversari imbizzarriti. È importante capire quando è il caso di rischiare, per non rimanere troppo indietro.

DOOR DASH - In questo minigioco vi troverete davanti a una serie di porte identiche tra loro, con finti passaggi su cui finirete per andare a sbattere e grossi imbottigliamenti di giocatori che si sfidano per passare dalle vere porte.

- A seconda della vostra posizione a inizio round potete tentare di fare da apripista e andare ad aprire per primi le porte, oppure giocare dalle retrovie e aspettare che altri controllino per voi. Inizialmente dovrebbero esserci abbastanza porte vere da rendere semplice individuare i passaggi, ma andando avanti nella gara giocare pazientemente risulta sempre più difficile, perché potreste trovarvi troppo indietro rispetto alla massa dei giocatori.

- Quando vi avvicinate a una porta troppo trafficata, potete tentare la fortuna spiccando un salto sopra le teste degli altri giocatori. Anche se qualcuno vi colpisse, potrebbe farvi capitombolare oltre l’ostacolo.

- Solo una delle ultime porte è reale. Se siete il primo della fila, può essere meglio scegliere quella centrale, dato che dovreste poi sterzare di poco a destra o sinistra per andare verso il vero passaggio, qualora il centrale fosse fasullo.

- Tuffatevi più lontano che potete, dopo le ultime porte. Dovete distanziarvi il più possibile dagli altri giocatori in caduta libera, prima dell’ultimo scatto: non c’è niente di peggio che finire sotto a una pila di avversari un attimo prima di tagliare il traguardo.

GATE CRASH - L’altra faccia della medaglia di Door Dash, con la sua lunga serie di porte che si alzano e abbassano, da attraversare col giusto tempismo.

- All’inizio della gara, le due porte ai lati si alzeranno e abbasseranno prima di quella al centro, quindi considerate la vostra posizione di partenza per scegliere a quale puntare.

- Una volta presa la mano con la vostra velocità e con i tempi che servono per passare da una porta all’altra, potete cominciare a osservare quali porte si sono già alzate e saranno, di conseguenza, abbassate quando sarete a portata di salto. Potete anche tenervi in un punto mediano tra due porte, a volte, e scegliere l’opzione migliore all’ultimo momento.

- Se state per raggiungere una porta che sta appena cominciando a chiudersi, saltate e tuffatevi per sbattere sulla sua sommità e, il più delle volte, venire catapultati verso la salvezza (c’è anche la possibilità di guadagnare un bel vantaggio sugli avversari).

- La penultima fila di porte, prima della discesa melmosa, è di solito composta da due aperture centrali e due esterne; queste ultime cominciano a muoversi solo dopo che le altre si sono abbassate due volte.

- Una volta raggiunta la discesa melmosa, cercate di puntare alla porta che si è appena chiusa del tutto o è prossima a farlo, perché è probabile che sarà aperta quando arriverete a portata di salto. Se nessuna fosse in questo stato potete aspettare un attimo prima di lanciarvi lungo la discesa o, se state già scivolando, potete muovervi un po’ lateralmente per perdere tempo – è molto meglio rallentare che cadere nel vuoto.

THE WHIRLYGIG - Un altro papabile primo round: una corsa infida ma concettualmente semplice, che tende a spazzare via tutti i giocatori che non sanno come affrontare i suoi ostacoli.

- Il più grande pericolo a inizio gara è rappresentato dagli ostacoli rotanti, mentre il secondo è la mole di giocatori che non sa reagire abbastanza in fretta. È purtroppo semplice riuscire a saltare correttamente i primi ostacoli, per poi ritrovarsi travolti da una massa di avversari rotolanti.

- Ricordatevi di usare gli acceleratori al suolo per guadagnare un po’ di velocità prima di saltare sui due blocchi gialli, usati come trampolino per raggiungere la prima elica. Se non riuscite ad arrivarci, ricordatevi che potete tenere premuto il tasto della presa per afferrare la sporgenza della piattaforma, e poi salire. È un processo più lento, ma è di certo meglio che ripetere più volte il salto.

- Nell’ultima sezione, la corsia centrale può sembrare un po’ troppo rischiosa, ma nel migliore dei casi vi catapulterà direttamente al traguardo, mentre nel peggiore vi sparerà vero il checkpoint (e, anche cadendo fuori, ripartirete da lì).

- Tenete sempre la vostra visuale a un’angolazione che vi permetta di prevedere il ritorno degli ostacoli rotanti dietro di voi. Le eliche si muovono abbastanza lentamente, quindi potreste dover aspettare qualche attimo prima di lanciarvi, e questo comporta lo stare attenti anche agli ostacoli alle proprie spalle.

SLIME CLIMB - Una corsa complessa, più incentrata sulla sopravvivenza che sull’arrivare primi, dato che si scappa da una marea di melma in costante ascesa.

- Nonostante sia categorizzata come corsa, il numero di giocatori che si possono qualificare è molto alto e si aggiorna man mano che i giocatori vengono eliminati. Per questo motivo, non cercate di arrivare primi a tutti i costi: il vostro obiettivo è arrivare prima della melma.

- Potete usare come piattaforma intermedia i due gonfiabili gialli più vicini al muro sotto ai primi ostacoli mobili, così da arrivare prima al piano superiore. State attenti a non salire nel momento sbagliato, per non finire di nuovo di sotto.

- Potete arrampicarvi sugli ostacoli mobili e saltare da uno all’altro, così da superare più in fretta l’ostacolo, ma questo percorso può essere rischioso se i blocchi stanno già cominciando a tornare indietro quando salite sopra di essi.

- La seconda fila di ostacoli mobili ha delle gole tra un blocco e l’altro. Potete usare la prima per salire dal piano inferiore, risparmiandovi la curva a gomito.

- Mentre vi muovete nell’area ricoperta di melma state alla larga dai bordi. Considerato quanto si scivola in quella sezione, il margine di errore è piuttosto ridotto. Meglio muoversi lentamente, affrontando un ostacolo alla volta, invece di compiere uno scatto sconsiderato verso il traguardo.

FRUIT CHUTE - Un minigioco che è caos allo stato puro: una corsa contro un’orda di deliziosi frutti giganti, che rimbalzano e rotolano verso i giocatori.

- I vostri avversari sono un pericolo e una risorsa. Da un lato, avvicinarsi troppo agli altri vi fa correre il rischio di venire travolti da loro, se un frutto li colpisse. Dall’altra però, tenendosi un poco dietro e a fianco agli altri giocatori si possono guadagnare degli utili scudi umani, se si è pronti a schivarli al momento giusto.

- Il centro della piattaforma è estremamente pericoloso, perché vi si condensa la maggior parte dei frutti – oltre ai tronchi che possono comparire, di tanto in tanto. Se non troppo affollate, le corsie laterali possono essere un’alternativa molto più sicura.

- Una volta arrivati abbastanza vicini alla cima, potete spiccare un balzo e tuffarvi per risparmiare qualche secondo prezioso e avvicinarvi più in fretta al traguardo.

ROLL OUT - La classica sfida di equilibrio su tronchi, con un grado di difficoltà addizionale dato dai baratri e dagli ostacoli da evitare.

- Evitate, se possibile, di saltare e/o tuffarvi. Non fareste altro che aumentare le vostre possibilità di caduta, o di compromettere il vostro equilibrio.

- Aggiustate sempre la vostra telecamera, così da poter controllare lo stato delle sezioni davanti e dietro di voi, per poter scegliere in anticipo verso quale dirigervi, oltre a tenere presenti i possibili ostacoli con cui avrete a che fare.

- In generale, ci sono due approcci possibili: scegliere due piattaforme da alternare, oppure spostarsi in maniera costante da un capo all’altro del tronco. Il primo vi aiuterà a mantenere una certa stabilità, muovendovi il meno possibile, ma il secondo vi permetterà di essere più dinamici e di allontanarvi dagli altri giocatori, che potrebbero volervi mettere i bastoni tra le ruote.

- Alcune sezioni delle piattaforme hanno delle barriere larghe, che possono essere usate a mo’ di reti di sicurezza quando ci si sposta da un punto all’altro.

BLOCK PARTY - Questo minigioco vi metterà di fronte a muri con piccole aperture, che dovrete centrare correndo a destra e a manca continuamente, fino allo scadere del tempo (o degli avversari).

- A differenza di Roll Out, in Block Party contano sia le eliminazioni che il tempo – anche se è molto più probabile esaurire il timer che gli avversari. Non sforzatevi troppo a spingere gli altri fuori (a meno che non vi risulti divertente): aspettare la fine del round non è troppo difficile, con un po’ di pratica.

- Cercate di rimanere vicini al bordo frontale, muovendo la telecamera così da poter vedere sotto di voi – per capire in anticipo la disposizione dei blocchi in arrivo. Avrete anche più tempo per reagire, ma non avvicinatevi troppo al bordo per evitare che altri giocatori vi spingano di sotto.

- Non sottovalutate la capacità degli ostacoli bassi di farvi inciampare e trascinarvi di sotto. Allo stesso modo, fate attenzione anche agli avversari che vengono travolti dagli ostacoli, perché potrebbero portarvi via con loro!

PERFECT MATCH - Uno dei round più... rilassati. Tutto quello che dovete fare è correre verso il pannello con sopra disegnato il frutto corretto, prima che tutti gli altri svaniscano nel nulla.

- Al contrario di quanto sembrerebbe a prima vista, non c’è bisogno di saltare tra un pannello all’altro. Nonostante i varchi tra di loro, è possibile attraversare i quadranti camminando, o persino rimanere in piedi tra due di essi.

- Cercate di posizionarvi in intersezioni tra frutti diversi, così da aumentare la possibilità di trovarvi vicino a quello scelto, quando sarà il tempo di muoversi.

- Evitate di tuffarvi sul pannello corretto se ci sono già altri giocatori sopra. Considerata l’innata capacità di rimbalzare in giro dei personaggi del gioco, non è il caso di tentare la fortuna quando gli altri pannelli stanno per scomparire.

- Potete sfruttare il vantaggio del gruppo giocando con altri tre amici, comunicando quale frutto state tenendo d’occhio e indicando agli altri la relativa posizione. Se siete da soli e dimenticate l’ordine delle immagini, cercate di seguire il gruppo più vicino a voi… nella speranza che sappiano cosa stanno facendo.

TAIL TAG E ROYAL FUMBLE - Un po' gara in solo, un po' sport di gruppo: in entrambi i casi, dovrete andare a caccia di code e tenervele strette, fino allo scadere del tempo.

- Tutti hanno la stessa velocità di corsa, quindi per catturare una coda dovrete tagliare le curve, anticipare le mosse degli avversari o impedirgli la fuga.

- Tenere premuto il tasto della presa ridurrà la vostra velocità: usatela solo quando siete sicuri di essere a portata, altrimenti renderete facile la vita agli avversari.

- Se la vostra squadra è già in possesso di una coda e vedete un compagno inseguito da un avversario, trattenete quest’ultimo con una presa per permettere all’alleato di fuggire.

- Ognuno di questi due round hanno una cosa in comune: tutto si risolve negli ultimi 30 secondi. Vi qualificherete solo in base a chi ha le code allo scadere del tempo, quindi non cercate di prendere subito una coda a tutti i costi.

- Molti dei magli rotanti offrono una decente copertura stando vicinissimi al centro, e possono impedire agli avversari di agguantare la vostra coda. Potete anche usare le mazze come sistema di fuga di emergenza, dato che sono in grado di spingervi lontano, in una direzione casuale. L’unico problema è che poi sarete storditi, alla mercé di qualsiasi altro giocatore che si trovi vicino al punto di atterraggio.

- Aggiustate la telecamera continuamente per osservare le traiettorie dei vostri inseguitori. Alcuni passaggi sopraelevati permettono di avere un’ottima visuale del circondario, oltre a fornire una rapida via di fuga (verso il basso) se e quando gli avversari dovessero notarvi.

FALL BALL - Un bizzarro match di calcio con troppi palloni. In Fall Ball due squadre si sfidano in una gara all’ultimo goal, cercando di spostare per il campo degli enormi palloni gonfiabili.

- Ogni squadra, dalla più piccola alla più grande, ha bisogno di un portiere. Guardate verso la vostra porta. C’è un portiere? Se la risposta è no, congratulazioni: siete stati appena promossi al ruolo di portiere!

- Saltare e tuffarsi sulla palla vi permette di dargli una spinta considerevole, ma vi impedirà di muovervi per qualche istante. Cercate di usare questa manovra solo se i vostri avversari non sono posizionati in modo da contrastarvi immediatamente.

- L’attacco è importante quanto la difesa e le azioni di disturbo sono ottime in entrambi i casi. Se state inseguendo un avversario, ricordatevi che potete afferrarlo per rallentarlo, dando un po’ di vantaggio ai vostri compagni.

- Cercate di avere sempre qualcuno posizionato al centro quando viene segnato un goal. Controllate l’ombra della palla che sta per cadere e colpitela di testa al momento giusto: potreste segnare un goal inaspettato, se nessuno della squadra avversaria reagisce in tempo.

- Alcune partite saranno diverse dalle altre, perché vi troverete davanti una palla da football, più difficile da manovrare. Nel caso dovesse spuntare un uovo dorato, fate attenzione: chiunque faccia goal con questo guadagna la bellezza di 5 punti!

ROCK 'N' ROLL - Un’altra sfida a squadre con un pallone da gestire: in Rock’N’Roll tre gruppi si sfidano a una gara di velocità per portare la propria palla verso una singola porta.

- Sfortunatamente, un sacco di cose possono rendere questo round un inferno. Se qualche compagno di squadra decide di smettere di spingere all’inizio o alla fine, potreste trovarvi a combattere una battaglia persa. La coordinazione è la chiave per la vittoria.

- Una volta spinta la palla verso l’ultima sezione, vi ritroverete nella mischia assieme agli avversari. Aspettatevi che gli altri si fiondino verso il vostro pallone per cercare di fermarlo. Meglio dividersi in due gruppi: uno che spinge la sfera, l’altro che la difende.

- Se pensate che la palla della vostra squadra sia al sicuro (o se potete coordinarvi con il gruppo) potete smarcarvi per andare a interferire con il lavoro delle altre squadre. Basta cercare di intercettare la traiettoria della loro palla e spostarla verso i muri, dove sarà più difficile da rimettere in moto.

EGG SCRAMBLE - Un minigioco che vi metterà davanti a una schiera di uova (fortunatamente) resistenti, chiedendo a tre diverse squadre di agguantarne… e conservarne il più possibile, fino allo scadere del tempo.

- Ricordatevi che non dovete a tutti i costi vincere – vi basta non essere gli ultimi. Può sembrare crudele, ma spesso la via più semplice per la vittoria è prendersela con una squadra per distruggerla completamente.

- Le uova dorate valgono 5 punti l’una: dategli la priorità ma, allo stesso tempo, non pensate soltanto a quelle.

- Se avete già le uova dorate nel vostro angolo, potete decidere di schierarvi in difesa per evitare che altri giocatori si infiltrino nella vostra base, cercando di sottrarvele.

- Per risparmiare tempo, potete sfruttare le mazze rotanti per spingere le uova più in fretta nella vostra base.

- È difficile, ma non impossibile, saltare fuori da una base con un uovo in mano, specialmente se la situazione è troppo affollata. Se cogliete l’attimo giusto, potete saltare e lasciare andare oltre il gradino l’uovo, per poi salire a vostra volta senza impicci.

- Allo stesso modo, mettersi sui bordi più alti della vostra base è un ottimo modo per difenderla: lasciate che gli avversari sprechino tempo gettandosi di sotto e cercando di salire con le uova, per poi bloccargli le vie di fuga.

HOARDERS - Concettualmente molto simile a Egg Scramble, ma qui dovrete gestire dei palloni giganteschi al posto delle uova, senza troppi angoli dove poterle tenere al riparo dalle teste degli avversari.

- Come sopra: non dovete vincere, l’importante è non arrivare ultimi. Se dovete scegliere a chi rubare una palla, prendete di mira la squadra più in difficoltà per avere più possibilità di qualificarvi.

- Non adagiatevi mai sugli allori, neppure quando siete in netto vantaggio. La situazione può cambiare in un attimo, anche all’ultimo secondo, quindi cercate di mantenere il controllo dei vostri palloni e di tenerli più lontani possibile dai bordi.

HOOPSIE DAISY - Una lotta a squadre insidiosa. In Hoopsie Daisy dovrete saltare all’interno di anelli volanti per farli vostri e collezionarne di più rispetto ai vostri avversari.

- Le masse di giocatori vi porteranno nel baratro. È facile trovarsi in uno stato di interminabile rincorsa all’anello, con altri avversari sempre più vicini di voi. Cercate piuttosto di puntare alle zone meno popolate, per avere più possibilità di arrivare per primi a un potenziale nuovo anello.

- Gli anelli possono arrivare da ogni lato delle rampe, che possono anche costituire degli ottimi punti di osservazione, utili per scovare anelli non notati da altri.

- Se un anello compare a fianco di una rampa (anche in basso), molto probabilmente sarà possibile attraversarlo solo tuffandosi da un punto più alto. Non perdete tempo a cercare di saltarci dentro partendo dal basso.

JINXED - Una sorta di acchiappino estremo: evitate i giocatori maledetti o, se siete stati infettati a vostra volta, cercate di agguantare tutti i membri sani della squadra avversaria.

- Se venite contagiati, cercate di tagliare le curve agli avversari sani e sfruttare scorciatoie per piombare sulle vostre prede ignare. Inseguirli correndo in linea retta difficilmente porterà a grandi risultati.

- Potete anche difendere la vostra squadra, una volta che sarete stati infetti, spingendoli via o facendogli da scudo umano.

- Alcune zone dell’arena hanno vie di accesso limitate e, fintanto che saprete pianificare la vostra fuga adeguatamente, potete aspettare in questi angoli (relativamente) sicuri l’arrivo degli avversari.

TIP TOE - Per superare la sfida di Tip Toe, dovrete individuare il vero percorso da calpestare… e farlo prima dei vostri avversari.

- Per arrivare alla fine bisogna cercare una sorta di equilibrio: troppa fretta significa cadere continuamente, ma se vi terrete troppo indietro sarà difficile rientrare nell’esiguo numero di qualificati, quando il percorso sarà individuato.

- Non badate alle diverse altezze delle piastrelle o alle colorazioni: l’unica indicazione che – raramente – potrete avere è un leggero tremolio delle piattaforme fasulle.

- Le piastrelle corrette si illumineranno solo un tempo limitato: cercate di memorizzarne la posizione.

- Potete saltare un’intera piastrella, creando di fatto delle scorciatoie tra zone sicure già scoperte. Se siete particolarmente vicini alla meta, potreste riuscire ad arrivare in tuffo al traguardo!

JUMP CLUB - Un grande classico: in Jump Club dovrete saltare fino allo sfinimento, per evitare degli ostacoli rotanti che si muovono a velocità crescente.

- Pensate all’arena come a un orologio, con le due lancette che si muovono in senso orario a diverse velocità. Vi serve un po’ di preparazione per saltare correttamente, ma soprattutto dovete evitare il momento in cui le due lancette si sovrappongono, creando una barriera difficile da oltrepassare.

- Più persone ci sono, più difficile è la sfida. È facile incastrarsi in una massa di giocatori che inciampano, vi afferrano e vi trascinano con loro nel baratro: cercate di mantenere sempre le distanze.

- Cercate di mantenervi intorno al centro della piattaforma. Se verrete travolti da uno degli ostacoli, avrete più probabilità di salvarvi la pelle.

- È raro, ma accade, che alcune sezioni della piattaforma comincino a staccarsi. Tenete gli occhi aperti per vedere se e quando qualche parte comincia a tremare in maniera sospetta: nel caso, allontanatevi in fretta di lì.

FALL MOUNTAIN - Uno dei tre round finali. Si tratta di una gara concettualmente semplice, una scalata con una serie di ostacoli lungo il percorso da evitare per arrivare a mettere le mani sulla corona.

- Questa corsa è tanto corta quanto difficile: è dura, di conseguenza, recuperare il terreno perso dopo un errore.

- Non tutti i giocatori arriveranno in cima e, comunque, potrebbero non ricordarsi che occorre tenere premuto un tasto per afferrare la corona. Per questo motivo, non datevi per vinti fino alla fine.

- Quando salite lungo la prima sezione, alternate le corsie interne ed esterne per evitare i palloni che cadono e gli ostacoli rotanti. Questi ultimi possono, a volte, spingervi avanti, ma correte sempre il rischio di inciampare e perdere secondi preziosi.

- Una volta raggiunti i martelli rotanti, puntate al lato sinistro di quelli che girano in senso orario (o viceversa). Come sopra: meglio evitare di essere colpiti ma, nel caso, tanto vale sfruttare la propulsione in avanti.

HEX-A-GONE - Un altro dei possibili round finali: un mix tra caos assoluto e strategia, in una torre di esagoni in caduta libera.

- Tenete sempre d’occhio cosa c’è sotto di voi. Anche nel migliore dei casi dovrete, presto o tardi, saltare di sotto, e ritrovarvi nel punto sbagliato potrebbe significare saltare più piani contemporaneamente (o finire direttamente nella melma).

- Inizialmente, cercate di ricavare uno spazio per voi, magari disegnando grossi cerchi o sezioni rettangolari, lasciando almeno due esagoni di vuoto così da non permettere agli altri di raggiungervi. Una volta fatto questo, cominciate a rallentare e a saltare di piastrella in piastrella, anziché correre al massimo della velocità.

- Cercate di non saltare o tuffarvi, quando sapete di stare per finire di sotto, per evitare di rimanere storditi all’impatto. Cadendo “in piedi” sarete subito pronti a muovervi nella direzione desiderata.

- Ricordatevi però, allo stesso tempo, che potete coprire la distanza di un esagono con un salto, e di due con un salto e tuffo ben coordinati.

