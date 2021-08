Lo smartwatch di Super Mario firmato Tag Heuer è andato a ruba: ora è un pezzo da collezione rivenduto al triplo del prezzo

IGN

Un mese fa, Super Mario è diventato ufficialmente il volto di uno smartwatch di lusso che coniuga sport, tecnologia ed eleganza in un solo modello. Dalla collaborazione tra Nintendo e Tag Heuer è nato infatti uno smartwatch in edizione limitata, talmente atteso che il giorno stesso del lancio è andato a ruba in meno di dieci minuti. Adesso il prezzo delle rivendite è lievitato, arrivando fino a triplicare quello originale.