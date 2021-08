Videogiochi: Serena Williams parla dei suoi titoli preferiti per Nintendo Switch

Molto spesso, i fan di celebrità di musica, cinema e sport si chiedono come i propri beniamini trascorrano il tempo quando non sono impegnati in nuovi progetti artistici o competizioni sportive. La campionessa di tennis Serena Williams , per esempio, conosce bene l'importanza del riposo e del relax tra una gara e l’altra, ma anche quanto sia importante per lei giocare alla sua Nintendo Switch nel tempo libero .

La quattro volte medaglia d'oro olimpica, vincitrice di ventitré titoli nel Grande Slam e portavoce di Nintendo, la 39enne Williams ha rivelato di portare sempre con sé la console ibrida ogni volta che viaggia. "Penso che una domanda migliore sia dove non ci gioco", ha confidato la star del tennis. "Vado ovunque, quindi viaggio con lei. A volte, quando mi prendo del tempo per me stessa, mi siedo sul divano e, specie quando mia figlia di 3 anni Olympia è a scuola, mi rilasso, tiro fuori la mia Switch e mi diverto".

Il suo gioco preferito è naturalmente Mario Tennis Aces. La star del tennis ha confessato di amare la modalità avventura del titolo sportivo e di giocare sempre nei panni di Mario. I videogiochi sono stati una parte importante della vita della tennista. "Mi sono sempre piaciuti sin da piccola", ha raccontato, aggiungendo di aver condiviso tale passione con i suoi fratelli. "Questa generazione è cresciuta con essi. Per la generazione precedente hanno significato invece un’enorme svolta, quindi sono stati da sempre parte della mia vita".

Tra i giochi facenti parte della sua collezione, la campionessa ha menzionato il controller Power Pad per NES, e due classici come Duck Hunt e Metroid per la prima console di Nintendo, e di come in seguito abbia finito “per acquistare tutti i Game Boy". A proposito di sua figlia Olympia, la Williams ha più volte rimarcato la sua volontà di trasmetterle tale passione quando sarà più grande. Condivide l'amore per i videogiochi anche con il marito Alexis Ohanian, che ha definito ironicamente un giocatore "discreto" e fan della serie Zelda di Nintendo.

L’atleta pluridecorata si è finora tenuta occupata con la famiglia per tutta l'estate, ma trascorrerà il resto della stagione estiva preparandosi per i prossimi tornei, tra cui gli imminenti US Open di settembre. "La mia estate è stata veloce. Mi sento come se fosse quasi finita, anche se manca ancora molto alla fine di questo mese", ha rivelato. Ancora un po’ di tempo dunque da dedicare ai suoi cari, all’allenamento e alla sua immancabile Switch. Un giorno come tanti nella vita di una delle migliori tenniste degli nostri tempi.

