Free Guy – Eroe per gioco, i poster del film omaggiano le copertine di videogiochi famosi

Free Guy – Eroe per gioco è una commedia in cui un cassiere di banca (Ryan Reynolds) scopre all’improvviso di essere parte di un videogioco e si attiva per diventarne l’eroe. Per festeggiare il lancio del film nelle sale, rinviato di continuo per via della pandemia di Covid-19, sono stati pubblicati dei poster ufficiali che omaggiano alcuni videogiochi famosi e ritraggono Reynolds come protagonista degli stessi.

Da Doom a Minecraft, passando per l'immancabile Super Mario e il fenomeno Among Us, i soggetti in questione sono tra i più disparati e vanno a toccare sia la storia del videogioco sia tempi più recenti, risultando molto ben realizzati.

Dalla gallery che segue potete scoprire tutte le locandine: riuscite a riconoscere tutti i videogiochi e, soprattutto, a ricordarvi i titoli esatti?

Disponibile dall'11 agosto nelle sale, Free Guy - Eroe per gioco non è l'unico film basato o ispirato ai videogiochi: proprio nei giorni scorsi, infatti, è stato confermato che il seguito di Sonic il Film, dedicato al celebre riccio blu dei videogame creati dalla giapponese Sega, si arricchirà con un attore di spicco come Idris Elba, che presterà la sua voce al personaggio di Knuckles the Echidna.

