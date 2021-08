Halo torna sotto i riflettori, tra una partnership con Waze e un Warthog a grandezza naturale

Lo faranno selezionando direttamente sull’app il Mood corrispondente: potranno ad esempio unirsi all’UNSC - il Commando Spaziale delle Nazioni Unite - e al leggendario eroe Master Chief per aiutare l'umanità ad affrontare ogni ostacolo, che si tratti di un'alleanza interstellare o del traffico dell'ora di punta. Naturalmente, per rendere tutto più coerente, sarà possibile selezionare l’iconico Warthog tra le auto sull’app.

Oppure per coloro che vogliono prendere il controllo del proprio destino e della strada da percorrere, non c'è niente di meglio del capo dei Banished, Escharum. Questo brutale guerriero sarà lì per guidare il Ghost degli utenti in un territorio inesplorato per assicurare la vittoria - e un arrivo rapido e sicuro - a ogni costo. Da oggi e per un periodo limitato, l’app di Waze e i suoi utenti si uniscono all’epica battaglia per il destino della galassia, ma non è stata l'unica iniziativa legata a Halo che ha coinvolto il mondo dei motori.

Già, perché per celebrare l'uscita di Free Guy, la nuova pellicola di Fox con Ryan Reynolds, Microsoft ha fatto recapitare un Warthog a grandezza naturale alla prima del film, che racconta la storia di un personaggio secondario dei videogiochi acquisire una sua personalità e indipendenza in una città che ricorda quella di GTA.

Reynolds e il noto streamer Ninja sono stati tra coloro che hanno posato di fianco all'emblematico veicolo che ha fatto la storia della serie Halo, dimostrando a detta di Microsoft la "versatilità" di un mezzo corazzato capace di farsi strada tra le strade di New Mombasa o sfoggiare il suo inconfondibile stile sulle autostrade di Free City.

Davvero un ottimo momento per la serie di 343 Industries, che dopo la beta a numero chiuso del comparto multiplayer free-to-play di Halo Infinite si prepara a finalizzare i lavori di sviluppo del nuovo episodio, previsto entro fine anno in esclusiva su piattaforme Xbox.

