Xbox Cloud Gaming mette il turbo grazie a Series X e si espande su nuovi dispositivi

Il primo passo in quest'ottica è arrivato con un aggiornamento dei data center di Xbox Cloud Gaming. Fino a questo momento, infatti, Microsoft aveva allestito dei server che ospitavano l'hardware di Xbox One S, console entry-level di scorsa generazione, mentre con l'espansione dei server sparsi in tutto il mondo, oggi Xbox Cloud Gaming sfrutta l'hardware di Xbox Series X per offrire un'esperienza ancora più convincente.

Non soltanto i tempi di caricamento sono migliorati, ma anche il comparto grafico e il frame-rate dei giochi ottimizzati per la console di nuova generazione di Microsoft possono brillare al meglio durante il gioco in streaming. L'azienda statunitense ha dichiarato che, al fine di mantenere la latenza ottimale su tutti i dispositivi, i giocatori saranno in grado di riprodurre un videogame in streaming a una risoluzione massima di 1080p con un frame-rate che potrà raggiungere i 60 fotogrammi per secondo, a seconda ovviamente della bontà della propria connessione.

In futuro, Microsoft continuerà a migliorare Xbox Cloud Gaming con nuove caratteristiche e innovazioni: in tal senso, è lecito attendersi che il gigante fondato da Bill Gates possa ridurre il gap con il suo avversario più grande in ambito cloud, Google, che sulla piattaforma Stadia offre un gaming fino alla risoluzione 4K con supporto alla tecnologia HDR.

Ciò che Microsoft ha già migliorato è il supporto a un bacino d'utenza più ampio: da oggi tutti gli abbonaati a Xbox Game Pass Ultimate possono giocare in streaming da PC (tramite una semplice scheda su browser Chrome, Microsoft Edge o Safari), tablet e smartphone Android e iOS. Un grandissimo passo in avanti che consente a miliardi di giocatori di attingere dall'enorme catalogo di Xbox Game Pass e scoprire nuove esperienze di gioco, sfruttando peraltro il supporto a tanti nuovi accessori per giocare direttamente da telefoni cellulari o tablet, e integrando un sistema di controllo touch a più di cinquanta giochi, incluso Minecraft Dungeons.

Microsoft assicura la totale integrazione con l'ecosistema Xbox: potrete invitare gli amici a giocare con voi a prescindere dal dispositivo in uso, creare un party su Xbox Live e mantenere i progressi delle sessioni di gioco avviate su PC, Xbox One o Xbox Series X/S. Un universo condiviso che, da oggi, si allarga per prepararsi alla sfilza di nuovi giochi previsti da qui a fine anno: Psychonauts 2, Halo Infinite e Forza Horizon 5 saranno disponibili al day-one su Xbox Game Pass e giocabili grazie al Cloud Gaming, aspetto che consentirà alla casa di Redmond di ampliare a dismisura il suo bacino d'utenza.

