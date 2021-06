Xbox e Bethesda svelano più di trenta giochi all'E3 2021: Starfield, Halo Infinite e Forza Horizon 5 i grandi protagonisti

Novanta minuti, oltre trenta giochi, un solo protagonista indiscusso: Xbox Game Pass . Durante la conferenza tenuta da Microsoft e Bethesda all'E3 2021, sono stati presentati i piani delle due aziende per il futuro dell'ecosistema Xbox: un evento digitale che ha proposto una trentina di giochi, molti dei quali realizzati da team interni della scuderia, ma soprattutto in uscita sulla piattaforma in abbonamento creata in quel di Redmond. Un servizio, se ancora ci fossero dubbi, che diventa ogni giorno sempre più imprescindibile.

Per la prima volta dall'insediamento alla guida della divisione Xbox, una conferenza del settore videludico di Microsoft non si apre con il faccione di Phil Spencer, bensì con quello di Todd Howard: il creative director di Bethesda Game Studios è salito sul palco per svelare al mondo il progetto Starfield: un gioco di ruolo in stile Skyrim, ma nello spazio, che viene definito scherzosamente dagli sviluppatori come un "simulatore di Han Solo". Uscirà l'11 novembre del prossimo anno e sarà un'esclusiva Xbox.

Gli altri protagonisti dell'evento sono stati Halo Infinite, che arriverà entro fine anno e, oltre alla campagna single-player, potrà contare su un comparto multiplayer free-to-play. Non c'è ancora una data di lancio definitiva, ma la dimostrazione della modalità multigiocatore alla conferenza Xbox ha già esaltato i fan che erano rimasti delusi dall'ultima apparizione di Master Chief. Ciò che ha colpito senza riserve è stato Forza Horizon 5: il nuovo capitolo della serie di racing game arcade di Playground Games arriverà il 9 novembre e ci porterà in un Messico ricreato splendidamente dagli sviluppatori, con un comparto grafico che ha colpito per l'incredibile realismo.

La conferenza si è conclusa con la presentazione del nuovo gioco di Arkane Austin, intitolato Redfall: uno shooter con i vampiri, che potrà essere affrontato all'interno di un mondo esplorabile con una squadra da quattro giocatori, oppure in single-player. In uscita nel 2022, questo nuovo progetto sarà ancora una volta esclusivo per le piattaforme di Microsoft, a dimostrazione di come l'acquisizione di Bethesda sia votata a incrementare la portata del catalogo first-party Xbox.

Tra gli altri annunci, c'è stato spazio per un po' di tutto: dalle date di lancio di titoli first-party come Age of Empires IV, Psychonauts 2, Flight Simulator su Xbox e Grounded: Shroom and Doom, agli accordi third-party che vedranno Back 4 Blood, Hades, 12 Minutes, Yakuza: Like a Dragon e Atomic Heart arrivare su Xbox Game Pass al lancio, insieme a tutte gli altri giochi di proprietà di Microsoft mostrati durante l'evento.

E non sono mancate altre sorprese, come la conferma di The Outer Worlds 2, l'annuncio di A Plague Tale: Requiem e il primo teaser di Contraband, il prossimo progetto dagli autori di Just Cause, che si sono avvicendate ad annunci legati ad alcuni dei titoli più attesi in uscita nei prossimi mesi: Battlefield 2042, presentatosi con il primo video di gameplay, e Far Cry 6, mostratosi con un nuovo video incentrato sul personaggio di Antón Castillo (Giancarlo Esposito). Il tutto, ovviamente, senza dimenticare Diablo 2: Resurrected, che arriverà nel mese di settembre.

Insomma, è stata un'ottima conferenza che, pur senza grandissimi botti e sorprese realmente inattese, ha confermato la volontà della casa di Redmond di ampliare il catalogo di Xbox Game Pass a dismisura: quel progetto, svelato da Phil Spencer nelle passate edizioni dell'E3, di ampliare il servizio con l'aggiunta di un nuovo gioco di rilievo al mese sta per diventare realtà, dal momento che Game Pass ha già in programma l'arrivo di 2-3 giochi importanti al mese da qui fino a fine anno. Un gran bel colpo per quello che, a oggi, è la vera punta di diamante dell'offerta di Microsoft.