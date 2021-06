Da Elden Ring al ritorno di Death Stranding: tutte le novità del Summer Game Fest

Il gioco uscirà il 21 gennaio 2022 su PC e console e si è mostrato in un lungo filmato che ha certamente stuzzicato l'attenzione degli amanti del genere soulslike: tre minuti per scoprire un mondo fantasy che pare già da ora incredibilmente ostile, con mostri, boss fight e gli immancabili draghi pronti a rendere l'esperienza di gioco un vero e proprio inferno.

La conferenza tenuta da Keighley si è chiusa col botto, indubbiamente, ma l'apertura non è stata certamente da meno: Gearbox Software, autore del fenomeno Borderlands, ha colto l'occasione per offrire un primo sguardo a Tiny Tina's Wonderlands, lo spin-off della saga che proporrà una reintepretazione fantasy del looter shooter contando sulle intepretazioni di un cast che include Andy Samberg, Wanda Sykes, Ashley Burch, Will Arnett e tanti altri. Il gioco arriverà nei primi mesi del 2022.

Nel corso della presentazione non sono mancate le sorprese, come una rielaborazione dell'universo di Metal Slug in versione strategica grazie a Metal Slug Tactics, prodotto ancora una volta da DotEmu, e la presentazione del tutto inaspettata di Death Stranding: Director's Cut, versione estesa del capolavoro di Hideo Kojima in cui il designer giapponese non si è risparmiato dallo scimmiottare il suo cult più famoso, Metal Gear Solid, con un classico riferimento alle scatole utilizzate come occultamento dal protagonista Solid Snake.

C'è stato spazio anche per celebrità come Jeff Goldblum e Giancarlo Esposito, che hanno presentato rispettivamente Jurassic World Evolution 2 e l'atteso Far Cry 6, prima di lasciar spazio ai tanti crossover che sono stati protagonisti del Summer Game Fest: quello tra Smite e Stranger Things, tra Fast & Furious e Rocket League, e tra Fall Guys e NieR Automata. Nel mezzo, le presentazioni delle nuove stagioni di Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Warzone e Among Us.

Ma non è tutto: Bandai Namco si è fatta viva non solo per Elden Ring, ma anche per presentare due dei personaggi che incontreremo in Tales of Arise, mentre thatgamecompany ha svelato l'arrivo del suo Sky: Children of Light su Nintendo Switch. Il gioco di massa coreano Lost Ark si è presentato in video per confermare il suo esordio in occidente, mentre uno dei titoli indipendenti più attesi dell'anno, Sable, sarà lanciato il 23 settembre e si è mostrato in attesa della sua presentazione al Tribeca Game Festival.

Tra gli altri titoli di spicco c'è stato spazio per Salt and Sacrifice, sequel di Salt and Sanctuary in uscita nel 2022 su PS4 e PlayStation 5, e per Two Point Campus, erede spirituale di Theme Hospital che arriverà il prossimo anno.

Tra una nuova mappa di Escape from Tarkov e un gioco cooperativo in stile Left 4 Dead chiamato The Anacrusis, non è mancato un nuovo sguardo al prossimo progetto di chi, Left 4 Dead, l'ha sostanzialmente creato: Turtle Rock Studios ha infatti mostrato l'atteso Back 4 Blood in attesa del reveal del comparto multigiocatore previsto nel weekend.

Altri annunci di rilievo vedono l'arrivo di Bloodhunt, un battle royale ambientato nell'universo di Vampire: The Masquerade, e Prime Matter, la nuova etichetta "premium" di Koch Media che si occuperà della pubblicazione di giochi come Payday 3 e il nuovo Painkiller, ancora nelle primissime fasi di sviluppo.

Un inizio senza dubbio positivo per l'edizione tutta digitale dell'E3 2021, che continuerà per l'intero fine settimana (e non solo) con una sfilza di conferenze da parte dei maggiori protagonisti dell'industria videoludica.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!