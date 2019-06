Pausa caffè con Ualone 28 giugno 2019 10:24 Elden Ring, dubbi e speranze sullʼerede di Dark Souls in salsa open-world Il nuovo gioco di From Software realizzato in collaborazione con George R. R. Martin avrà una struttura diversa dal passato

Annunciato all’E3 2019, il nuovo gioco di Hidetaka Miyazaki, creatore di Dark Souls e Bloodborne, si chiamerà Elden Ring e sarà realizzato in collaborazione con George R. R. Martin, autore de Il Trono di Spade.



Purtroppo, a parte un veloce trailer, del nuovo lavoro di From Software non è stato mostrato nulla, ma il suo director ha parlato di un gioco in grado di far sentire a casa, per alcuni aspetti, gli appassionati dei Souls, e al contempo capace di far compiere uno step evolutivo al genere.

Di Elden Ring, purtroppo, non si è visto ancora molto. Del potenziale erede di Dark Souls non conosciamo neanche una possibile data d’uscita. In particolare, la principale differenza tra Elden Ring e i precedenti lavori di From Software sarà la natura open-world del nuovo progetto. Un mondo aperto che, però, non sarà come quello di un The Elder Scrolls o di un The Witcher. Miyazaki ci tiene a precisare che vuole andarci piano, con un genere che lui e i suoi team non hanno mai avuto modo di affrontare, finora. Elden Ring sarà quindi un passo deciso nella direzione dei mondi aperti e liberamente esplorabili, ma con qualche limitazione.



Non ci saranno, ad esempio, città e villaggi popolati da tanti personaggi non giocanti, come è normale in molti altri giochi di ruolo a mondo aperto. In Elden Ring il senso di solitudine e di disperazione tipico dei Souls e di Bloodborne sarà comunque presente, perché Miyazaki vuole comunque concentrarsi su quegli aspetti su cui lui e i suoi uomini hanno già abbondantemente dimostrato di saperci fare.

George R. R. Martin può dare un grande apporto alla componente narrativa, ma l’equilibrio open world di Elden Ring è una responsabilità di From Software. Ciò nonostante, comunque, la svolta open-world sarà comunque importante per From Software ed è proprio questo ad avermi messo in testa un dubbio abbastanza serio, in questi giorni. Se, come ha ribadito il creatore di Dark Souls, in Elden Ring gli spazi saranno molto più aperti rispetto a quelli dei precedenti titoli From, non si rischia forse che il level design delle varie aree – in cui la software house è maestra assoluta – possa perdere di efficacia?



Per quanto mi riguarda, questa cosa è in parte già successa con Sekiro: Shadows Die Twice, che, pur avendo una struttura esplorativa molto più simile a quella dei Souls e di Bloodborne, stravolgeva abbastanza le dinamiche di gioco con l’introduzione del rampino, che permetteva di muoversi molto facilmente anche in verticale.



Risultato: un sistema di movimento/esplorazione più fresco e dinamico, ma che purtroppo andava a sminuire quella che secondo me è da sempre una delle caratteristiche migliori di From Software, ovvero il level design di altissima qualità. C’è poco da fare, sotto questo aspetto Sekiro è sicuramente inferiore a quasi tutti i Souls e a Bloodborne.