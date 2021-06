Videogiochi: tassista di 93 anni diventa la nuova stella di Forza Motorsport 7

IGN

Per molte persone, è naturale iniziare a fantasticare sulla vita futura, dopo anni di intenso lavoro, una volta arrivati alla pensione e specialmente in età avanzata. Certamente, il pensiero di molti videogiocatori sarebbe quello di poter impiegare finalmente il tempo libero per dedicarsi alla propria passione senza interruzioni. È lo stesso pensiero che un 93enne giapponese ha realizzato, diventando una stella del web grazie alla sua passione per i motori e per Forza Motorsport 7.