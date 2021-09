Torino: kit di sviluppo di PS5 venduto per 6mila euro, con inclusa una fetta di pizza

IGN

Sebbene un devkit di PS5 possa considerarsi un pezzo da collezione, a volte non è sufficiente per spingere qualcuno all’acquisto. Ne sa qualcosa il venditore torinese di questo particolare kit di sviluppo (necessario per sviluppare videogame sulla nuova console di Sony), che dopo aver fallito nella prima vendita all'asta ha deciso di riprovarci, a due mesi di distanza, aggiungendo un elemento in più: una fetta di pizza.