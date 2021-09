Mentre PlayStation 5 risulta ancora introvabile per molti giocatori, alcuni di essi non si rendono conto quanto siano fortunati ad averne una in casa. È il caso di uno sfortunato bambino che, nel tentativo di rimuovere il cavo video dalla sua console, ha distrutto irrimediabilmente l'ingresso HDMI della piattaforma di nuova generazione di Sony. Le immagini sono diventate virali su Reddit dopo che il bambino aveva chiesto aiuto per procedere alla sostituzione della console.

La foto è stata condivisa dall'utente "cdq1985", probabilmente un riveditore di videogiochi che ha ricevuto la console danneggiata dal giovane proprietario. Nell'immagine appare palese come la PlayStation 5 del bambino appaia completamente distrutta, visto i gravi danni arrecati non solo alla porta HDMI ma anche alla scocca in plastica, che risulta spaccata e graffiata a prova del fatto che il bambino abbia cercato di usare un paio di pinze per rimuovere il cavo.

Per quanto risulti un incidente non intenzionale, alcuni utenti hanno condiviso la propria teoria secondo cui il bambino potrebbe aver confuso il cavo HDMI con uno di tipo DisplayPort, che viene utilizzato su PC per trasferire il segnale video in alta definizione e il cui connettore risulta molto simile a quello che, tradizionalmente, si trova nelle console da gaming.

Nonostante le giustificazioni, molti utenti di Reddit hanno sottolineato come vedere una PS5 in queste condizioni sia straziante a causa della scarsa disponibilità delle console in tutto il mondo. Il giovane giocatore non è stato "condannato" dalla rete, al contrario di quanto accaduto ad alcuni YouTuber che avevano acquistato la console al solo scopo di distruggerla deliberatamente, guadagnando così migliaia di visualizzazioni.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!