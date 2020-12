Videogiochi: giocatore distrugge una PS5 con un tritarifiuti e scatena le ire della rete

Uno dei dilemmi che sta attanagliando maggiormente i giocatori in questo periodo è il riuscire o meno a mettere le mani sulle console di nuova generazione, data la scarsa quantità di scorte disponibili . Per quanto riguarda PS5 , infatti, Sony ha reso noto che potrebbe verificarsi un restock nel periodo delle feste natalizie, proprio per tamponare la delusione di chi aveva preordinato la console next-gen senza riceverla nel giorno stabilito.

Mentre l'ansia continua dunque a salire, pare che ci sia chi invece si prende gioco dei fan con azioni davvero di cattivo gusto: un utente Twitter, infatti, ha pubblicato un video in cui distrugge una PS5 infilandola in un tritarifiuti.

Nel video, la console viene ridotta in una miriade di striscioline metalliche mentre in sovraimpressione compare la scritta: "PS5 in vendita". Migliaia i commenti feroci della rete, che hanno condannato l'azione compiuta dall'utente, accusato di aver danneggiato l'ambiente, oltre che di aver dato vita a un vero e proprio spreco solo per il gusto di farlo, noncurante del fatto che tanti la aspettino da tempo con ansia.

