Videogiochi: acquista una console online e riceve 12 bottiglie d'acqua

Sarà capitato almeno una volta, a tutti coloro che amano fare acquisti online, di ricevere qualcosa che non corrispondesse alle proprie aspettative. Ma per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, qualcosa pare stia andando proprio nel verso sbagliato, specie per chi è in attesa di ricevere la sua console di nuova generazione . Di recente, infatti, un utente è riuscito ad acquistare una Xbox Series X online, ma ha visto recapitarsi a casa una confezione da 12 bottiglie d'acqua .

Uno di questi sfortunati destinatari è stato proprio un utente Reddit di nome WonkieDonk il quale, al posto della tanto desiderata Xbox Series X, ha ricevuto 12 bottigliette d'acqua, andando ad aggravare ancor di più la posizione di Amazon. accusata negli ultimi tempi di confondere gli ordini Xbox e PS5, finite invece nelle mani dei suoi corrieri.

Il lancio della console ammiraglia di Microsoft e di PS5 per Sony ha influenzato notevolmente l'industria dei giochi e il commercio mondiale, specie in un periodo storico come quello che stiamo attraversando dove all'elevato volume di ordini, probabilmente casuato dal lockdown imposto per far fronte al COVID-19, non è stato corrisposto un adeguato numero di scorte disponibili.

Alla luce di tale situazione, alcuni consumatori che hanno pagato fior di quattrini per una console hanno iniziato a ricevere articoli che si sono rivelati l'esatto opposto di una console di nuova generazione. Simile a WonkieDonk, infatti, anche il caso di una donna che ha ordinato una PS5, ricevendo invece una friggitrice ad aria, il cui costo ammontava solo a una frazione del prezzo corrisposto per la console e neanche lontanamente vicina al prodotto realmente ordinato.

È interessante che problemi come questo abbiano iniziato a sorgere dal lancio di Xbox Series X e PS5. Si spera dunque che, specie alle porte delle festività natalizie, le grandi aziende del settore e i diversi servizi online lavorino sodo per risolvere questo tipo di problemi.

