PlayStation mette in mostra tantissimi giochi al suo showcase di settembre

In un evento "digitale", com'è ormai consuetudine, Sony ha chiamato a raccolta tutti gli appassionati della famiglia PlayStation : un'ora intensa fatta di tantissimi trailer e annunci, alcuni davvero inaspettati, che riassumiamo per voi in questo pratico elenco, completo di tutti i video mostrati dei giochi che potremo giocare prossimamente e... in un futuro un po' più distante.

Star Wars: Knight of the Old Republic

Lucasfilm Games pesca nella sua rosa di giochi dedicati a Star Wars e ci proporrà un remake dell’apprezzatissimo gioco di ruolo.

Project Eve

Project Eve si è presentato al PlayStation Showcase con un lungo video gameplay, svelando ulteriori dettagli sulla storia e un combat system fortemente ispirato a quello di Nier: Automata. Il gioco di SHIFT UP al momento non ha una data d'uscita.

Tiny Tina’s Wonderland

Arriverà a marzo 2022 il nuovo gioco di Gearbox ambientato nell’universo di Borderlands. Ecco il nuovo trailer.

Forspoken

Dovremo attendere ancora fino alla prossima primavera prima di poter mettere le mani su Forspoken, l’attesissimo gioco di ruolo di Square Enix. Per ingannare l’attesa, ecco un nuovo trailer.

Deathloop

È ormai imminente il gioco basato sui loop temporali di Arkane Studios: ancora pochi giorni e potremo valutarlo a fondo. Intanto inganniamo il tempo con questo nuovo trailer!

Alan Wake Remastered

Lo avevamo anticipato qualche giorno fa, ma ora è ufficiale: l’apprezzato gioco di avventura horror di Remedy godrà di una rimasterizzazione, in arrivo il 5 ottobre.

Grand Theft Auto V

Sembra impossibile, ma è vero: Grand Theft Auto V resta uno dei giochi più apprezzati, venduti e giocati (grazie a GTA Online) anche oggi, a ben otto anni dall’uscita originale su Xbox 360 e PS3. Dopo gli aggiornamenti tecnici portati su PC, PS4 e Xbox One, è il turno di PlayStation 5 prestare i muscoli all’eccezionale open world di Rockstar Games.

Ghostwire Tokyo

Tango Gameworks sta creando un gioco che sembra un corto circuito tra realtà e paranormale. Ammiriamo la Tokyo spettrale che ci accoglierà in questo nuovo trailer dedicato al gameplay e alla storia.

Guardians of the Galaxy

Lo sviluppo del gioco dedicato ai Guardiani della Galassia procede a vele spiegate: del resto, è atteso per il 26 ottobre! All’evento PlayStation Showcase abbiamo potuto ammirare un nuovo trailer dedicato alla storia, eccolo:

Vampire: The Masquerade - Blood Hunt

I vampiri tornano in questo nuovo gioco d’azione: al PlayStation Showcase Event abbiamo fatto la conoscenza di tre clan: Toreador, Brujah e Nosferatu.

Kid A Mnesia Exibition

Una collaborazione tra i Radiohead ed Epic Games per un progetto musicale tutto da scoprire: potremo farlo a novembre su PS5.

Tchia

Una delicatissima avventura ambientata nei caraibi con una grafica in stile cartoon: è Tchia, in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 4 nel 2022.

Uncharted: Raccolta - L’Eredità dei Ladri

L’ultima avventura di Nathan Drake, Uncharted 4, più il contenuto aggiuntivo dedicato a Chloe e Nadine, L’Eredità Perduta, ritorneranno in versione aggiornata su PS5 all’inizio del 2022 per poi approdare successivamente anche su PC.

Marvel’s Wolverine

Annuncio a sorpresa: al PlayStation Showcase 2021 abbiamo visto un primo assaggio di un nuovo gioco dedicato a Wolverine, in sviluppo presso Insomniac Games e in arrivo su PlayStation 5.

Gran Turismo 7

Oltre ad aver pubblicato un nuovo trailer ricco di splendide vetture e qualche sbirciatina nella "campagna" del gioco (lo trovate qui sotto), Sony ha anche finalmente annunciato la data di uscita di Gran Turismo 7. Il nuovo capitolo della serie arriverà a marzo 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Spider-Man 2

Dopo Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, è il turno di cambiare numero: Spider-Man 2, mostrato per la prima volta al PlayStation Showcase 2021, è in lavorazione e proporrà tutti e due i personaggi. Ci vorrà ancora un po’ per poterci giocare, l’uscita è puntata al 2023.

God of War: Ragnarok

Il nuovo God of War si chiamerà Ragnarok, e Sony lo ha presentato attraverso il primo trailer ufficiale: vecchi nemici, nuovi poteri e altre avventure per Kratos e Atreus, in arrivo entro la fine del 2022.