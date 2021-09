Qualche giorno fa, Sony ha aperto le prenotazioni di Horizon Forbidden West , facendo così scoprire agli utenti una sgradevole notizia: il possesso della versione PS4 standard del gioco non avrebbe garantito l’aggiornamento a PS5 , incluso solo nelle versioni deluxe. Una situazione che ha suscitato non poche lamentele, tanto da spingere l’azienda a fare un passo indietro e dichiarare che chiunque acquisti Horizon Forbidden West per PS4 potrà aggiornarlo alla versione PS5 a titolo gratuito .

“Giovedì doveva essere una celebrazione di Horizon Forbidden West e dell'incredibile team di Guerrilla che è al lavoro per pubblicarlo il 18 febbraio 2022. Tuttavia, è abbondantemente chiaro che le offerte che abbiamo confermato nel nostro avvio di pre-ordine abbiano mancato il bersaglio” ha dichiarato il CEO di PlayStation, Jim Ryan, in un post sul blog ufficiale.

"L'anno scorso ci siamo impegnati a fornire aggiornamenti gratuiti per i nostri titoli di lancio cross-gen, che includevano Horizon Forbidden West. Anche se il profondo impatto della pandemia ha spinto Forbidden West fuori dalla finestra di lancio che avevamo inizialmente previsto, continueremo a mantenere la nostra offerta: i giocatori che acquisteranno Horizon Forbidden West su PlayStation 4 potranno passare gratuitamente alla versione per PlayStation 5."

In aggiunta, il CEO ha anche precisato che questa situazione non si ripeterà in futuro, chiarendo la politica degli aggiornamenti da PS4 a PS5 per i prossimi giochi: “Oggi voglio anche confermare che in futuro, i titoli PlayStation first-party esclusivi cross-gen (in uscita su PS4 e PS5) - sia digitali che fisici - offriranno un'opzione di aggiornamento digitale di 10 euro da PS4 a PS5. Questo vale per i prossimi God of War e Gran Turismo 7, e per qualsiasi altro titolo esclusivo cross-gen per PS4 e PS5 pubblicato da Sony Interactive Entertainment.”

D’ora in avanti, dunque, qualsiasi aggiornamento da PS4 a PS5, per quanto riguarda le esclusive, verrà a costare dieci euro. Horizon Forbidden West è stato un caso speciale che non si ripeterà.

