La software house ha confidato di essere a buon punto con lo sviluppo dell'esclusiva PlayStation, tuttavia considerando l'impatto della pandemia da Covid-19 sul flusso di lavoro, è necessario qualche mese aggiuntivo per poter rifinire al meglio l'esperienza di gioco e rendere giustizia al progetto, rispettando così le elevate aspettative dei fan delle due console ammiraglie di Sony.

Per farsi perdonare, Guerrilla Games ha lanciato un upgrade gratuito del primo capitolo Horizon: Zero Dawn. Gli utenti in possesso di una PlayStation 5 potranno infatti scaricare l'aggiornamento che sfrutterà la potenza della console di nuova generazione giapponese con un frame-rate ancorato a 60 fotogrammi per secondo, rendendo la prima epopea di Aloy molto più fluida e piacevole. L'upgrade, gratuito per tutti i possessori del gioco, è già disponibile su PlayStation Store.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!