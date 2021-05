Sonic the Hedgehog compie trent'anni: ecco le iniziative per festeggiare l'anniversario

Sonic the Hedgehog , il porcospino blu creato da Sega nel 1991 e lanciato sulla storica console Mega Drive, ha compiuto trent'anni: per celebrare l'anniversario della sua mascotte, la casa giapponese ha tenuto un evento intitolato Sonic Central , durante il quale sono arrivati numerosi annunci legati al personaggio. Tra concerti, serie animate, crossover e riedizioni, c'è stato spazio anche per la notizia che i fan attendevano da tempo: Sonic tornerà nel 2022 con un nuovo episodio creato da Team Sonic , gli autori originali della saga.

Le celebrazioni per i trent'anni di Sonic si apriranno con un concerto dal vivo, in programma per il 23 giugno, che vedrà un'orchestra sinfonica suonare i brani più amati che Sega ha proposto nella serie videoludica. Un assaggio di ciò arriverà in occasione dell'evento Kickoff Live!, cerimonia inaugurale del Summer Game Fest di Geoff Keighley, durante il quale gli artisti Crush 40 e Tomoya Ohtani si esibiranno proponendo delle reinterpretazioni della colonna sonora della saga.

Sempre il prossimo mese, Sonic sarà incluso all'interno di Giochi Olimpici di Tokyo 2020 - Il videogioco ufficiale, il videogame delle Olimpiadi in uscita il 22 giugno, ma non sarà la sola apparizione del rapidissimo porcospino: Sonic arriverà in altri due giochi di Sega, Two Point Hospital e Judgement, come parte di una serie di crossover a tema.

L'espansione del franchise continuerà anche in altri ambiti dell'intrattenimento digitale: se per scoprire di più sul sequel di Sonic il Film toccherà attendere ancora qualche mese, la software house nipponica ne ha approfittato per mostrare la serie di Netflix ispirata alla saga, Sonic Prime (che esordirà nel 2022 sulla piattaforma), e la miniserie animata suddivisa in due parti, Sonic Colors: Rise of the Wisps.

Questa accompagnerà il debutto di una riedizione di Sonic Colors, intitolata Ultimate e prevista per il mese di settembre su PC, PlayStation e Xbox. L'icona di Sega tornerà anche in Sonic Origins, raccolta che include i primi tre capitoli, Sonic CD e Sonic & Knuckles in un unico pacchetto.

La vera novità, come detto, è che Team Sonic sta lavorando a un nuovo episodio principale dopo Sonic Generations e Sonic Forces: il breve teaser non fornisce particolari dettagli ma conferma che il gioco arriverà su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch nel corso del 2022.

Probabile che si debba attendere la fine dell'anno per un primo video più esaustivo, ma la conferma che gli sviluppatori storici sono pronti a rimettersi in gioco con un capitolo nuovo di zecca fa certamente ben sperare.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!