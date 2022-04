Sonic The Hedgehog: la risposta di Sega al fenomeno Super Mario

Nella settimana in cui Sonic 2 - Il Film batte i record al botteghino come miglior lancio per una pellicola basato su un videogame sembra proprio il caso di ricordare l’esordio della mascotte di SEGA , quel riccio blu che ha iniziato a correre nel 1991 e che da allora non si è mai fermato (seppur con numerosi capitomboli).

La storia di Sonic risale alla fine degli anni ‘80, quando la

storica rivalità tra SEGA e Nintendo è alle stelle

Master System

. La prima delle due aziende vanta una lista di videogame da sala giochi invidiabile che è riuscita a dare una buona spinta alle vendite del, console a 8-bit di discreto successo.

IGN

Con l’arrivo del

Mega Drive

la richiesta di contenuti originali per Super Nintendo e Mega Drive diventa sempre più forte

nei negozi ("Genesis" in Giappone e USA) però la situazione è ben diversa: i mercati dei videogame da sala (i cosiddetti "coin-op”) e quelli domestici hanno preso ormai due vie differenti e sebbene le conversioni di titoli arcade ricoprano comunque un ruolo importante nelle ludoteche delle console,

Sotto questo aspetto

Nintendo ha diversi assi nella manica come The Legend of Zelda e - soprattutto - Super Mario

a SEGA manca una mascotte

Hayao Nakayama

(non per niente lo splendido Super Mario World è stato l'alleato ideale per accompagnare l'uscita di Super Nintendo nei negozi, essendo allegato alla console). Facendola breve, un personaggio distintivo che attragga acquirenti verso le proprie console. Per questo sul finire degli anni ‘80 negli uffici giapponesi del colosso dei videogame scatta la corsa alla mascotte: il presidente di allora,, voleva un personaggio che sarebbe diventato "famoso come Topolino".

IGN

Detto-fatto, dopo un paio di anni di prove e ricerche, ecco che il design proposto dall’artista

Naoto Ohshima

un riccio particolarmente veloce, capace di appallottolarsi per attaccare i nemici

la spuntarono il riccio e uno strano personaggio pelato coi baffi

la spunta sugli altri:. Si narra che Ohshima si recò a Central Park durante un viaggio a New York e abbia iniziato a mostrare gli schizzi dei personaggi ai passanti, chiedendo quali fossero i preferiti:, due creature che di lì a poco sarebbero diventate eterne rivali.

La forma di Sonic è basata sui vecchi personaggi dei cartoon come Felix o Topolino

mentre il colore è stato scelto per abbinamento col blu del logo di SEGA: un lungo processo di creazione che ha dato vita al Sonic che conosciamo.

IGN

Ora

bisognava crearci un gioco attorno, basato sul concetto di velocità

Yuji Naka

un videogame tecnicamente spettacolare, veloce e con un sacco di livelli di parallasse ed effetti grafici

Ghouls ‘n Ghosts

fortemente voluto dal team di sviluppo: ecco dunque entrare in scena, abile programmatore che mette sotto sforzo le capacità del Mega Drive per dare vita a. Secondo alcune interviste, Naka fu particolarmente contento di realizzare un videogame molto veloce dal momento che poco prima aveva convertito su Mega Drive il bellissimo - ma lentino -di Capcom.

Al comando della squadra che avrebbe di lì a poco preso il nome di Sonic Team,

Naka si occupò anche di creare gran parte del level design del gioco

Mancava solo una colonna sonora all’altezza del resto

Masato Nakamura

a lui dobbiamo la bella colonna sonora e gli efficaci jingle

, potendolo così cucire sulle caratteristiche del motore grafico.ed ecco entrare in gioco - letteralmente -, compositore allora esterno al mondo dei videogame ma che piacque al management di SEGA:che accompagnano le gesta di Sonic.

IGN

A fare il resto ci pensa

un’azzeccata campagna di marketing che presenta Sonic come il prossimo grande fenomeno dei giochi di piattaforme

il gioco ha ricevuto ottime versioni anche per Master System e Game Gear

: al lancio, nel 1991, il riccio blu di SEGA centra il bersaglio ottenendo ottime recensioni e soprattutto vendite eccellenti, a suggellare la nascita di una nuova stella dei videogame. Da notare che sebbene Sonic sia legato a doppio filo a SEGA Mega Drive, abbracciando così tutta la gamma di console SEGA presenti sul mercato in quegli anni.

Da allora abbiamo avuto

oltre trenta videogame sulle più disparate piattaforme

Sonic Frontiers

, ma anche fumetti, cartoni animati e i recenti film al cinema, in attesa del prossimo ritorno di Sonic previsto per fine anno con