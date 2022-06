Summer Game Fest: uno sguardo al futuro dei videogiochi, da Street Fighter 6 al remake di The Last of Us

Con Summer Game Fest , primo di tanti showcase digitali in programma per l'estate, abbiamo avuto un piccolo assaggio delle produzioni in sviluppo su PC e console che esordiranno tra la fine del 2022 e gli inizi del prossimo anno .

La conferenza ha mostrato una grande varietà di videogiochi attualmente in cantiere, e pur senza grandi sorprese (la più importante, quella del remake di The Last of Us realizzato da Naughty Dog, è stata "rovinata" dalla stessa Sony, che ha inavvertitamente pubblicato anzitempo il trailer ufficiale prima dell'evento), ha intrattenuto i videogiocatori per un paio d'ore offrendo loro un assaggio di ciò che verrà nei prossimi mesi.

E in effetti, di carne al fuoco ce n'è tanta: l'evento si è aperto con un nuovo trailer di

Street Fighter 6

Guile

, il nuovo picchiaduro sviluppato dai giapponesi di Capcom, che si è focalizzato sul ritorno diper mettere in risalto le nuove meccaniche di gameplay di questo episodio.

Nemmeno il tempo di scoprirle che è arrivata una carrellata di "giochi di fantascienza ambientati nello spazio", proposti in rapida successione nel corso della serata. Da

Aliens Dark Descent

The Callisto Protocol

Fort Solis

Routine

, nuovo strategico basato su uno dei franchise cinematografici più amati di sempre, al primo video di gameplay di, il nuovo survival horror dai creatori di Dead Space, passando per(uno sparatutto fantascientifico impreziosito dalla presenza di attori del calibro di Troy Baker e Roger Clark) e(esclusiva per PC e Xbox sparita dai radar da dieci anni e tornata a mostrarsi con un intrigante trailer nel corso dello showcase): l'orrore nello spazio aperto è stato certamente uno dei leitmotiv dell'evento.

Nel mezzo di tanti video dedicati ai giochi in uscita entro la fine dell'anno, come

Outriders: Worldslayer

Cuphead: The Delicious Last Course

Saints Row

Warhammer 40.000: Darktide

Teenage Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Goat Simulator 3

(entrambi disponibili dal 30 giugno),(23 agosto) e(13 settembre), c'è stato spazio per qualche sorpresa inattesa, come la data di lancio dell'imminente, il nuovo gioco delle Tartarughe Ninja che uscirà il 16 giugno, e, seguito del divertente gioco di Coffee Stain Studios che promette di raggiungere nuovi livelli di follia introducendo una ricca modalità cooperativa.

Dopo l'annuncio dei giorni scorsi,

Call of Duty: Modern Warfare II

Infinity Ward

è tornato a mostrarsi con un lungo video estrapolato da una delle missioni principali della campagna, che ha visto il capitano John Price e la sua Task Force 141 muoversi fra terra e acqua nel tentativo di sconfiggere una nuova minaccia. Il video ha mostrato i progressi raggiunti dain termini di grafica e realismo, aspetto che fa ben sperare sul coinvolgimento che questa nuova storia bellica sarà in grado di offrire al momento del debutto sul mercato, previsto per il 28 ottobre su PC e console.

Tra graditi ritorni come

Flashback 2

Tim Morten

Tim Campbell

Stormgate

, secondo capitolo dello storico franchise che torna a trent'anni di distanza dall'originale, e nuovi progetti di veterani degli strategici in tempo reale come, che dopo aver plasmato mostri sacri del genere come StarCraft II e Warcraft III sono pronti a rivoluzionare nuovamente il genere con, il Summer Game Fest si è focalizzato su due produzioni per gli amanti dei supereroi.

La prima è

Marvel's Midnight Sons

Wolverine

Blade

Doctor Strange

Spider-Man

Gotham Knights

Nightwing

, nuovo videogioco basato sui fumetti della Casa delle Idee che, contando sul talento di Firaxis Games (autori di XCOM e Civilization), sono pronti a lanciare un intrigante strategico con personaggi del calibro di, protagonista dell'ultimo video ufficiale. Subito dopo è stato il momento di, videogioco cooperativo di WB Games Montréal che si è presentato con un trailer incentrato su Dick Grayson, l'eroe conosciuto come

Il pezzo forte della serata è stato proprio quello che, sfortunatamente, è apparso in rete poche ore prima dell'inizio dell'evento: con un ricco trailer proposto da Naughty Dog,

il remake di The Last of Us si è presentato al mondo

per raccontare in modo più completo e avvincente la storia di Joel ed Ellie.

Oltre ad aver ricreato interamente il gioco sfruttando un nuovo motore che consentirà al team di applicare anche nel primo capitolo alcune delle novità di gameplay viste nel sequel, il progetto ribattezzato

The Last of Us: Part I

offrirà una grafica più realistica e il supporto a tutte le migliorie di PlayStation 5, dal velocissimo disco a stato solido al controller DualSense.

Il gioco debutterà sulla console ammiraglia di Sony il

2 settembre

Troy Baker

Ashley Johnson

Pedro Pascal

Bella Ramsey

, ma una versione per PC è già in programma e debutterà nei mesi successivi: l'intenzione di Naughty Dog è quella di accrescere l'interesse nei confronti del gioco in vista del lancio della serie TV di The Last of Us prodotta da HBO (prevista per il 2023), che vedrà tra l'altro gli attori del giocointerpretare nuovi personaggi al fianco di(Joel) e(Ellie).

Sempre nel 2023 scopriremo poi cosa si nasconde dietro al progetto

Factions, un gioco multiplayer ambientato nell'universo di The Last of Us

che si è mostrato nelle scorse ore con una primissima immagine.

IGN

Sul palco dell'evento,

Neil Druckmann

(vicepresidente di Naughty Dog, nonché creatore della serie) ha confermato di essere al lavoro su un nuovo progetto dopo aver diretto un episodio della serie televisiva che vedremo nel 2023. Che si tratti del terzo (e probabilmente conclusivo) atto della storia post-apocalittica? Lo scopriremo verosimilmente nei prossimi mesi.