Star Wars Jedi tornerà con un nuovo videogioco: ecco Survivor

Si chiameràe sarà un seguito diretto dell'ottimo gioco d'azione Fallen Order lanciato nel 2019 e sviluppato da Respawn Entertainment, che tornerà in cabina di regia per la seconda avventura del jedi. L'appuntamento è fissato alsu PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il nuovo capitolo ci permetterà di vestire nuovamente i panni del giovane eroe interpretato dall'attore Cameron Monaghan (già visto in Gotham) e promette di ampliare le storie, i mondi, i personaggi e il sistema di combattimento con numerose novità.

Star Wars Jedi: Survivor sarà ambientato cinque anni dopo gli eventi di Fallen Order

BD-1

un combat system ancora più dinamico rispetto al passato

e vede Cal continuare a fuggire dalle forze dell'Impero, stanco e scoraggiato all'idea di essere uno degli ultimi Jedi rimasti nella galassia. Insieme al fidato droide, Cal dovrà allearsi con nuovi personaggi e scoprire nuove mete interessanti per apprendere nuove tecniche con cui impreziosire, imparando a padroneggiare nuove abilità e a sviluppare il suo legame con la Forza per fronteggiare l'esercito nemico.

Ancora una volta, il progetto è affidato alle sapienti mani di

Stig Asmussen

God of War

, ex responsabile della seriepresso Sony Santa Monica, che guiderà il team di Respawn per la seconda avventura di Cal: "Anche prima di completare Jedi: Fallen Order, il nostro team aveva una visione di come portare l'avventura di Cal, BD e dell'equipaggio nel sequel", svela il game director del progetto, il quale conferma come le basi poste per il primo episodio saranno ampliate a dismisura per dar vita a un episodio che sfrutterà appieno le potenzialità delle console di ultima generazione e dei più moderni PC.

"Per Jedi: Survivor,

stiamo lavorando in stretta collaborazione con Lucasfilm Games per costruire l'eredità di Jedi: Fallen Order

", prosegue Asmussen. "Stiamo sfruttando la tecnologia avanzata per creare combattimenti Jedi più dinamici e la narrazione cinematografica per espandere la storia di Cal, che matura e sopravvive durante i tempi bui. Non vediamo l'ora di condividere con il mondo intero ulteriori informazioni sul gioco nel corso dell'anno".

"Milioni di fan di Star Wars sono stati affascinati dalla storia di Cal Kestis e siamo entusiasti di collaborare con gli sviluppatori di classe mondiale di Respawn per continuare questa storia epica", ha dichiarato

Douglas Reilly

Lucasfilm Games

, vicepresidente di, durante l'evento Star Wars Celebration. "Non potremmo essere più entusiasti di svelare Star Wars Jedi: Survivor e questo prossimo capitolo del viaggio di Cal Kestis ai giocatori di tutto il mondo".