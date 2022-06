Videogiochi: Capcom svela un assaggio del futuro, tra Resident Evil e Monster Hunter

Aveva promesso di concentrarsi solo sui videogiochi già annunciati, e in questo senso Capcom non ha certo deluso le aspettative: durante il suo evento digitale Capcom Showcase , la casa nipponica ha presentato nuovi video dei progetti più imminenti attualmente in cantiere e mostrato dei nuovi scorci di gameplay di due videogiochi che arriveranno nel 2023, dal remake di Resident Evil 4 al nuovo brand Exoprimal .

Nel mezzo, però, c'è stato spazio per un paio di sorprese, con uno sguardo al chiacchierato DLC di Resident Evil Village e la data di lancio del comparto multiplayer Re:Verse.

La conferenza si è aperta con un nuovo sguardo al ritorno di

Leon S. Kennedy

Resident Evil 4 Remake

24 marzo

muoversi mentre sta mirando

svecchiare la formula di gioco

in, il rifacimento del survival horror che arriverà ildel prossimo anno su PC e console (con contenuti esclusivi per PS VR2): il nuovo video ha confermato che il protagonista sarà in grado di, e che questo cambiamento non rappresenterà l'unico "ammodernamento" introdotto dagli sviluppatori per

Restando in tema Resident Evil, Capcom ha svelato l'arrivo della

Gold Edition

modalità in terza persona

Le Ombre di Rose

28 ottobre

dell'ottavo episodio della saga, Village, che si arricchirà di un'ineditae di una nuova storia collocata subito dopo gli eventi della campagna principale: intitolata, l'avventura ci metterà nei panni di Rose, figlia del protagonista Ethan Winter, e sarà disponibile a partire dal

Sempre dallo stesso giorno ci sarà spazio per una piccola espansione della modalità

Mercenari

Lady Alcina Dimitrescu

Chris Redfield

Karl Heisenberg

Espansione dei Winters

, che consentirà ai giocatori di giocare nei panni di, ma anche di personaggi come. Ciascuno dei combattenti avrà uno stile unico e renderà l'esperienza sensibilmente differente. Inclusi come parte deldi Resident Evil Village, i tre personaggi saranno introdotti all'interno del pacchetto

Per coloro che preferiscono un'esperienza multiplayer differente, Capcom sembra aver finalmente deciso di lanciare il controverso

Resident Evil Re:Verse

, comparto PvP di Village che avrebbe dovuto esordire al fianco del survival horror e che, al contrario, è stato rinviato più volte dalla società giapponese per rifinire l'esperienza ludica in seguito al feedback dei giocatori.

Prevista anche in questo caso per il 28 ottobre come parte del contenuto autunnale di Village,

Re:Verse metterà i personaggi di Resident Evil l'uno contro l'altro in sfide deathmatch per sei giocatori

Resident Evil 2 Remake

Resident Evil 3 Remake

Resident Evil 7 biohazard

. Il video presentato da Capcom mostra l'incarnazione finale della modalità multiplayer, prima di concentrarsi alle edizioni next-gen di tre capitoli della serie:, che da oggi supportano gratuitamente le peculiarità di PS5 e Xbox Series X/S.

I riflettori si sono successivamente spostati su

Sunbreak

Monster Hunter Rise

Daimyo Hermitaur

Espinas

Gore Magala

Pyre Rakna Kadaki

, espansione estiva diche includerà una valanga di contenuti con cui divertirsi in compagnia: l'azienda ha ufficializzato il lancio di una demo e il ritorno di creature come, quest'ultima caratterizzata da una nuova forma. Capcom riproporrà una vecchia mappa di Monster Hunter 2, la giungla, migliorata per adattarsi alle peculiarità del gameplay di Rise.

Non è tutto, perché in seguito al lancio dell'espansione (previsto per il 30 giugno) ci sarà spazio per una serie di aggiornamenti gratuiti: il primo, previsto ad

agosto

Lucent Naragacuga

, introdurrà tra le creature presenti nel mondo di gioco il, mentre altri contenuti debutteranno in autunno e inverno in attesa del Title Update gratuito previsto nel 2023. Gli utenti che decideranno di dare una chance alla nuova espansione, insomma, potranno contare su un supporto gratuito niente male.

Dopo aver confermato che

Street Fighter 6

Capcom

Dragon's Dogma

16 giugno

sarà protagonista di almeno un altro annuncio nel corso del 2022, probabilmente dedicato ai prossimi lottatori che si aggiungeranno al cast del picchiaduro,ha "accontentato" anche quei fan che speravano nella presenza di. Pur in assenza dell'annuncio di un sequel ufficiale per il gioco di ruolo, la software house ha annunciato l'arrivo di un evento previsto per ilche celebrerà il decimo anniversario dal debutto ufficiale del progetto sul mercato. Quale migliore occasione di presentare un sequel?

Uno degli ultimi botti del Capcom Showcase è stato

Exoprimal

2023

un assaggio della storia che sfrutterà una struttura PvPvE

, il nuovo gioco d'azione cooperativo che vedrà soldati futuristici lottare contro dinosauri in quella che sembra la cosa più vicina a un sequel di Dino Crisis. Il progetto, previsto su PC, PlayStation e Xbox nel, si è presentato in un nuovo video di gameplay che ha messo in mostra alcune attività che saranno presenti al debutto sul mercato, offrendo allo stesso tempo, fondendo insieme meccaniche PvE e il multiplayer tra giocatori in carne e ossa.

Capcom ha confermato che

Exoprimal sarà protagonista di un Closed Network Test

Non c'è ancora una data di lancio per questo test

, ovvero una versione di prova che consentirà agli sviluppatori di testare l'infrastruttura di rete per prepararsi al debutto con dei server già "pronti" a supportare le modalità multiplayer., ma la casa di Osaka conferma che dovrebbe arrivare pochi mesi prima dell'uscita sul mercato.