Death Stranding 2: l'esclusiva PlayStation uscirà nel 2025, niente data al Tokyo Game Show

Oltre a mostrare alcune delle coreografie musicali che faranno parte del gioco, realizzate in collaborazione con il succitato Miura, Kojima ha confermato che Death Stranding 2: On the Beach sarà uno dei giochi di rilievo del 2025, ma lo studio non è ancora pronto a condividere una data di lancio. Il responsabile di Kojima Productions sostiene di aver già deciso la data, ma che per "circostanze impreviste" non è ancora pronto a svelare al suo pubblico quando l'avventura di Sam Porter Bridges debutterà su PlayStation 5 e PS5 Pro.