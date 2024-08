Death Stranding 2 sarà al Tokyo Game Show: un evento per il gioco PlayStation

Si avvicina il momento di scoprire qualche dettaglio in più su Death Stranding 2: On the Beach, seguito del gioco d'azione sviluppato da Kojima Productions e previsto per il 2025 in esclusiva su PlayStation 5: lo studio capitanato da Hideo Kojima ha confermato la sua partecipazione al Tokyo Game Show 2024 che si terrà il prossimo mese, con un evento speciale dedicato all'atteso seguito del gioco lanciato nel 2019.