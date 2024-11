Xbox, il futuro è "ovunque": Phil Spencer crede in una console portatile

Nel frattempo, Microsoft sta cercando di migliorare il funzionamento dell'app Xbox così da permettere un funzionamento ideale sui dispositivi attuali, in attesa di concretizzare l'idea di una console portatile. "In termini di strategia a lungo termine, mi piace l'idea di un dispositivo dedicato", commenta Spencer. "Credo che il nostro team sia in grado di proporre un progetto davvero innovativo, ma prima vogliamo studiare adeguatamente la situazione attuale e imparare da ciò che sta accadendo con i prodotti disponibili in questo momento".