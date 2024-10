Xbox tra cloud e mobile: i piani di Microsoft per il futuro

Non è l'unica mossa da parte di Microsoft, che sembra essere ormai sul punto di espandere il suo servizio Xbox Cloud Gaming a tutti i giochi esistenti su Xbox, e non solo a quelli presenti sul catalogo di Xbox Game Pass: allo stato attuale, infatti, solo i titoli presenti nel servizio in abbonamento dell'azienda possono essere seguiti in streaming dai dispositivi compatibili, mentre la strategia per il futuro imminente è di consentire a tutti gli utenti Xbox di eseguire in streaming qualsiasi gioco acquistato sul proprio account, con una selezione iniziale che dovrebbe includere migliaia di giochi lanciati su svariate console della famiglia Xbox.