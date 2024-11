PlayStation Portal: la "console" di Sony cambia rotta e accoglie il cloud

Novità importanti per PlayStation Portal, la periferica concepita da Sony come "dispositivo di controllo remoto" per permettere ai possessori di PS5 di giocare senza dover accendere la tv di casa: l'azienda giapponese ha lanciato un nuovo aggiornamento che consente a Portal di avviare i videogiochi in streaming senza la presenza di una console, rendendo molto più appetibile il dispositivo per giocare in movimento.