Xbox Developer Direct: Microsoft prepara il ritorno di una "icona giapponese"

L'evento Xbox Developer Direct di gennaio permetterà al colosso di Redmond di togliere i veli non soltanto da videogiochi first-party come Doom: The Dark Ages (nuovo capitolo della serie di sparatutto realizzata dal team texano id Software) e South of Midnight (creato da Compulsion Games, studio canadese già autore di Contrast e We Happy Few), ma anche collaborazioni intriganti come Clair Obscur: Expedition 33 (in lavorazione presso lo studio francese Sandfall Interactive) e un misterioso progetto che porterà i giocatori a "visitare una location sorprendente per scoprire il nuovo gioco di uno studio".