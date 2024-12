Xbox "rinuncia" alle esclusive, PlayStation e Nintendo nel mirino per i suoi prossimi videogiochi

In tal senso, la recente campagna pubblicitaria voluta da Microsoft per identificare come "Xbox" ogni dispositivo possibile, dalla console ammiraglia Series X ai PC, dagli smartphone ai più moderni televisori, non fa che ribadire per l'ennesima volta la volontà di ampliare esponenzialmente il suo bacino d'utenza per raggiungere l'obiettivo di raggiungere miliardi di giocatori in tutto il mondo. Per farlo, il colosso statunitense non può sperare di seguire la stessa strategia di Sony e la sua PlayStation, né tantomeno il cammino (più unico che raro) di Nintendo e le sue console: staremo a vedere se Microsoft deciderà di diventare a tutti gli effetti un'azienda multipiattaforma anche nell'industria dei videogiochi, concedendo i suoi prodotti a chiunque e ovunque, un po' come succede con il sistema operativo Windows su computer.